Inzaghi via dall’Inter: maxi offerta e firma

Per Simone Inzaghi arriva un importante colpo di scena dal momento che adesso può seriamente dire addio all’Inter. La svolta arriva con questa maxi offerta che cambia tutto. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Il tecnico nerazzurro è al centro di tante polemiche. Analizzando il suo percorso, la sua Inter ha sempre espresso un calcio di alto profilo ed ha valorizzato al massimo, almeno in termini di rendimento, i calciatori a sua disposizione. Soprattutto a fronte di sessioni di calciomercato praticamente sempre a costo zero, con le cessioni che sono servite a finanziare le entrate. In tal senso, però, i risultati e la bacheca parlano in maniera chiara. In quattro anni, infatti, sono arrivati fino a questo momento uno Scudetto, tre Supercoppe e due Coppe Italia.

Con il concreto rischio di vedere sfumare il terzo Scudetto in quattro anni e con una finale di Champions League persa contro il Manchester City ed una da giocare sabato 31 maggio contro il Paris Saint Germain, è inevitabile iniziare a valutare Simone Inzaghi. Nel suo futuro, però, adesso arriva una svolta importante. L’allenatore potrebbe infatti dire addio grazie ad una maxi offerta che rappresenta un importante colpo di scena. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Inzaghi ai saluti con l’Inter: pronta una nuova avventura per lui

Si ha la sensazione che molto del futuro di Simone Inzaghi si giocherà contro il Como, con un occhio a quello che farà il Napoli contro il Cagliari allo stadio Diego Armando Maradona, ed in finale di Champions League. Tutto può succedere. Attenzione, però, alle ultime notizie. Da questo punto di vista, stando a quanto raccontato dal giornalista Gianluigi Longari, giornalista ed esperto di mercato, sul proprio account X, arrivano delle importanti novità che riguardano proprio Simone Inzaghi.

A quanto pare, infatti, il club saudita Al-Hilal è pronto a presentare proprio per l’attuale allenatore dell’Inter una ricchissima ed “importantissima” offerta per assicurarsene le competenze nella prossima stagione. C’è da vedere come reagirà ovviamente l’ex Lazio, dal momento che il finale di stagione potrebbe seriamente condizionare il suo umore da una parte ed anche le prospettive che si possono spalancare nel futuro sia suo che dell’Inter.

Al momento non c’è stata una proposta ufficiale da questo punto di vista, probabilmente perché si vogliono aspettare gli ultimi 180 minuti di questa stagione per avere una maggiore disponibilità al dialogo da parte dello stesso Simone Inzaghi. Insomma, nel futuro dell’Inter ci potrebbero essere dei risvolti importanti ed anche imprevisti.