Calciomercato, Tare sarà il nuovo ds: la svolta in Serie A

Non finiscono i colpi di scena in Serie A per l’arrivo di Igli Tare. Spunta la nuova decisione per il direttore sportivo: una svolta decisiva per sognare in grande

Saranno settimane infuocate nel campionato italiano per programmare la prossima stagione. Ecco la nuova decisione su Igli Tare: nelle ultime ore tutto è cambiato in maniera clamorosa. Spunta l’intreccio decisivo in Serie A: la novità tutta da scoprire.

Novità importanti sul fronte Igli Tare. Il direttore sportivo albanese non vede l’ora di rientrare in pista dopo la sua avventura alla Lazio. Negli ultimi mesi ha ricevuto offerte importanti, ma ecco la nuova decisione. Saranno giorni decisivi per arrivare alla fumata bianca definitiva: un nuovo annuncio per ritrovare l’ex ds della Lazio subito in Serie A. Una voglia immensa di mettersi subito al lavoro per dimostrare la sua leadership che ha accumulato nel corso della sua carriera anche da calciatore. Spunta subito la decisione definitiva: ormai hanno già deciso.

Calciomercato, l’annuncio su Tare: la verità

Una voglia immensa per continuare a sognare in grande. Spunta la nuova decisione sul suo futuro: ecco il motivo per ambire a grandi palcoscenici. Il dettaglio a sorpresa per il futuro in Serie A.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, c’è stato un ritorno di fiamma per l’arrivo di Igli Tare. Il Milan proverà a convincerlo nei prossimi giorni: la squadra rossonera non parteciperà alle Coppe europee nella prossima stagione. Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia, è arrivata una nuova brutta sconfitta in casa della Roma.

Senza Europa tanti big potrebbero subito partire: Maignan e Theo Hernandez sono voglioso di nuove avventure. Sarà un’estate bollente in casa Milan: la proprietà rossonera potrebbe così affidarsi all’esperto Igli Tare che dovrà sistemare tutte le difficoltà incontrate in stagione. Un nuovo fallimento in casa Milan è arrivato con la retrocessione in Serie D del Milan Futuro: una stagione completamente da dimenticare per diversi motivi.

I rossoneri non vedono l’ora di alzare subito la china: la voglia di tornare a lottare per lo Scudetto è tanta, ma tante scelte sono state sbagliate in questa stagione. A partire da giugno ci sarà una nuova programmazione per affrontare subito nuove sfide. Igli Tare non vede l’ora di tornare a lavorare nel campionato italiano: è sempre più vicino a diventare il direttore sportivo del Milan.