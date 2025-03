Il Milan pronto al colpaccio: Tare arriva in rossonero

Il Milan è in procinto di apportare significativi cambiamenti nella sua dirigenza, con Igli Tare in pole position per assumere il ruolo di direttore sportivo.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’ex dirigente della Lazio sarebbe il candidato favorito, superando la concorrenza di Fabio Paratici e Andrea Berta, entrambi orientati verso esperienze in Premier League.

Igli Tare vanta una lunga esperienza come direttore sportivo, avendo ricoperto questo ruolo alla Lazio per quasi 15 anni. La sua profonda conoscenza della Serie A e le sue competenze nel settore lo rendono una scelta di garanzia per il Milan.

Recentemente, a Londra, si sono tenuti incontri tra la dirigenza del Milan, rappresentata da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, e i candidati al ruolo di direttore sportivo. Durante questi colloqui, Tare avrebbe presentato le sue idee per il futuro del club, guadagnando consensi all’interno della società.

Oltre alla nomina del direttore sportivo, il Milan sta valutando possibili cambiamenti alla guida tecnica. Secondo alcune fonti, Tare avrebbe proposto Cesc Fàbregas come futuro allenatore, ipotesi che la dirigenza starebbe considerando attentamente.

In caso di nomina di Tare, Geoffrey Moncada, attuale responsabile dell’area scouting, dovrebbe rimanere nel suo ruolo, collaborando strettamente con il nuovo direttore sportivo. Questa continuità garantirebbe al Milan una solida base per le future operazioni di mercato.

Le tempistiche della decisione

La decisione finale sul nuovo direttore sportivo dovrebbe essere presa entro la fine della settimana. La scelta di Tare rappresenterebbe un passo importante per il Milan, determinato a rafforzare la propria struttura dirigenziale in vista delle prossime sfide sportive.

L’arrivo di Igli Tare al Milan segnerebbe l’inizio di una nuova era per il club rossonero. La sua esperienza e competenza potrebbero rivelarsi fondamentali per riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo. La tifoseria attende con impazienza l’ufficialità della nomina e le prime mosse del nuovo direttore sportivo.

Igli Tare è un ex calciatore e dirigente sportivo albanese, noto soprattutto per il suo ruolo di direttore sportivo alla Lazio, dove ha operato dal 2008 al 2022. Nato il 25 luglio 1973 a Valona, in Albania, ha avuto una carriera da attaccante, giocando in Germania con squadre come il Karlsruher SC e il Kaiserslautern, prima di trasferirsi in Italia, dove ha vestito le maglie di Brescia e Bologna.

Dopo il ritiro dal calcio giocato nel 2008, è entrato subito nella dirigenza della Lazio, diventando uno dei direttori sportivi più influenti della Serie A. Durante il suo mandato, ha portato nella capitale giocatori di alto livello come Sergej Milinković-Savić, Ciro Immobile e Luis Alberto, contribuendo alla crescita del club e alla conquista di trofei, tra cui due Coppe Italia e due Supercoppe italiane.

Conosciuto per la sua abilità nello scouting e nel mercato internazionale, Tare è stato spesso accostato a top club europei. Dopo l’addio alla Lazio nel 2022, il suo nome è stato accostato a diverse società, tra cui il Milan, che ora potrebbe affidargli il ruolo di direttore sportivo per guidare una nuova fase di crescita del club.