Il Real Madrid cade a pezzi: nuovo stop pesante

Non c’è pace a casa dei 14 volte Campioni d’Europa: dopo Thibaut Courtois, un altro big ha chiuso anticipatamente la stagione

Non ci si crede nemmeno dopo aver visto le immagini. Nemmeno dopo aver letto il comunicato ufficiale del club, praticamente una fotocopia di quanto scritto per il portiere belga Courtois 48 ore prima.

“Dopo gli esami effettuati […] è stata diagnosticata una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore sarà operato nei prossimi giorni“. La stagione del difensore può dirsi già conclusa con una sola gara all’attivo.

E sì che questa partita – la sfida contro l’Athletic Club, che si presentava al solito molto insidiosa per le Merengues – è stata anche vinta con autorità. E con la soddisfazione di aver visto andare in gol per la prima volta, nel debutto assoluto, un certo Jude Bellingham, il nuovo colpo ‘galactico’ del mai sazio Florentino Perez. Nulla da fare. La gioia per i tre punti e per il veloce ambientamento del fenomeno inglese è durata lo spazio di un mattino. Giusto il tempo di far far gli esami medici all’ex colonna del Porto.

Carlo Ancelotti mastica amaro come quasi mai fatto nella sua esperienza madridista. Se lo stop del paratutto Courtois è stato già ‘ammortizzato’ con l’arrivo di Kepa Arrizabalaga dal Chelsea, si fa ora stringente la necessità di trovare un degno sostituto ad Eder Militao, il calciatore vittima del grave infortunio in quel di Bilbao.

Eder Militao ko, Ancelotti studia il da farsi

Impazzano già, come fu nelle ore immediatamente successive alla diagnosi sull’ex portiere dell’Atetico Madrid, le voci sui candidati alla successione di Militao nella difesa merengue. Se la Juve si era già in qualche modo ‘salvata‘ dal mancato assalto a Szczesny, che molti avevano indicato come papabile erede di Courtois, ora la Vecchia Signora potrebbe ricevere una visita da parte della delegazione madridista.

L’obiettivo, oggetto di molti rumors nelle ultime ore, potrebbe essere quel Gleison Bremer prelevato appena 12 mesi fa dal Torino.

Secondo un altro filone di opinionisti invece, non ci sarebbe tempo e spazio – e forse nemmeno disponibilità economiche – per un colpo da almeno 60 milioni da piazzare a fine mercato. A tanto infatti ammonterebbe la richiesta della dirigenza bianconera solamente per sedersi al tavolo e parlarne.

Ancelotti medita seriamente il da farsi. All’orizzonte – ma a gennaio, non certo ora – ci sarebbe la possibilità di arrivare a Kylian Mbappé. Forse sarebbe meglio chiudere il portafogli, investire il restante cash sul fenomenale attaccante transalpino, e tentare di trovare un’altra soluzione per non rimpiangere l’assenza di Militao. I prossimi giorni saranno decisivi per capire le mosse della Casa Blanca.