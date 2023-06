Il sogno svanisce, ma non per lui: cambio di panchina

Svanito un sogno collettivo, non è detto che non possa avverarsi quello individuale: possibile cambio in panchina per il tecnico

I campionati di massima serie sono finiti da qualche settimana, e quindi negli ultimi giorni le attenzioni sono state rivolte verso le Nazionali e i campionati di categoria inferiore. Come per esempio la Serie C, che ha visto il Lecco trionfare contro il Foggia nella doppia sfida ed essere promosso in Serie B dopo 50 anni.

Lacrime per i protagonisti e per i tifosi: le nuove generazioni possono finalmente vedere la squadra della propria città nel campionato cadetto dopo ben 50 anni di assenza. Un senso di vittoria, ma l’altra faccia della medaglia è quella del Foggia, sconfitto nella doppia sfida e protagonista di una stagione entusiasmante. L’uomo copertina della stagione è senza dubbio Delio Rossi, che ha dato fiducia ai giocatori e soprattutto quella voglia di non mollare mai.

Non a caso, il Foggia ha vinto diverse partite in rimonta e all’ultimo minuto nei playoff di Serie C. Delio Rossi è un tecnico che in Italia ha calcato ben altri palcoscenici: nel corso della sua carriera ha avuto tante esperienze in piazze importanti. Come per esempio quella alla Lazio, dove ha vinto la Coppa Italia nel 2009.

Dopo una vita passata tra Serie A e B, Delio Rossi ha deciso di rilanciarsi in C subentrando a marzo alla guida del Foggia. Le cose per il suo futuro potrebbero ancora cambiare.

Foggia, possibile addio per Delio Rossi

Il sogno di tornare in Serie B per il Foggia è svanito proprio in finale. Ma in cadetteria potrebbe tornare Delio Rossi, che è subentrato a marzo alla guida dei rossoneri firmando un contratto fino al 30 giugno 2024. E’ chiaro, però, che il tecnico ex -tra le altre- di Fiorentina e Sampdoria non ha nulla da dimostrare e presto possa trovare un nuovo incarico in Serie B.

Resta da capire quali saranno le sue ambizioni e quelle del Foggia. Un ‘matrimonio’ che ha fatto sognare la tifoseria e che potrebbe dare ancora grandi soddisfazioni in vista del futuro. Certo, per vincere la Serie C ci vogliono investimenti e non è semplice, perché la stagione è lunga e tortuosa. Soprattutto se la promozione deve arrivare attraverso i playoff piuttosto che con la vittoria del girone C.

Delio Rossi è un tecnico molto esperto che farebbe molto comodo al Foggia per la prossima stagione. Ha messo tutti i tasselli al loro posto al suo arrivo, guadagnandosi il rispetto di tutti i giocatori e dell’ambiente. E c’è attesa per capire quale sarà il suo futuro.