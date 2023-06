L’addio è già deciso: nuovo club dopo la Juve

Il calciatore, fuori dal progetto tecnico di mister Allegri, non resterà alla Continassa: dopo il prestito, spuntano le piste turche

Mai sottovalutare le cento strade, le mille e una piste che il calciomercato può offrire. Nel disegno di mercato della Juventus, che si è scatenato in operazioni in prestito sul finire della scorsa estate, c’era la speranza che qualcuno dei profili parcheggiati altrove potesse essere riscattato dalla società con la quale si era avviata la trattativa.

Forse sarebbe stato difficile ipotizzare che Arthur Melo, tra l’altro tormentato come al solito dagli infortuni, potesse essere acquisito a titolo definitivo dal Liverpool. Più speranze erano invece riposte sui casi Zakaria – passato a titolo temporaneo al Chelsea – e Weston McKennie, che invece ha vissuto una metà di stagione da incubo col Leeds, retrocesso sul campo in Championship.

Nulla da fare. Complici anche le condizioni abbastanza onerose sottoscritte al momento dell’accordo per il diritto di riscatto a favore dei club britannici, tutti e tre rientreanno alla Continassa in attesa di una nuova sistemazione. Se per il centrocampista brasiliano lo scenario per un nuovo prestito si fa complicato, lo statunitense può contare ancora su parecchi estimatori in Bundesliga. Ma anche nella stessa Premier, nonostante la contraddittoria esperienza nelle fila degli Whites. E Zakaria? Sullo svizzero è spuntata una pista a sorpresa, accolta con particolare interesse e gradimento da parte della dirigenza bianconera.

C’è la Turchia nel futuro di Zakaria: la Juve gongola

Come riferito dal sempre puntuale Ekrem Konur, esperto di mercato già collaboratore con parecchie testate internazionali, sul centrocampista svizzero è forte l’interesse di Galatasaray e Fenerbahce, le due superpotenze del campionato turco che stanno battagliando per la supremazia a suon di colpi di mercato.

I giallorossi, appena laureatisi campioni di Turchia, stanno lavorando per acquisire a titolo definitivo il cartellino di Mauro Icardi, il bomber del titolo. I gialloblù starebbero rispondendo strappando il ‘sì – siamo alle battute finali per chiudere l’accordo – di Edin Dzeko, il colpo di risposta ai grandi rivali. Inoltre il Fenerbahce avrebbe già puntato anche Joaquìn Correa, per un duo d’attacco che si prospetta tutto in salsa Inter.

Zakaria è visto da entrambe le società turche come il tassello ideale per completare il loro centrocampo. Fisico, di grande esperienza -accumulata negli anni in Germania ma anche in Italia e a Londra – l’elvetico può rappresentare, per la Juve, una fonte di introiti niente male. Alla vigilia di un mercato che si prospetta in tono minore per il club bianconero, incassare qualche milione – almeno 15 – per un esubero tecnico, è assolutamente oro colato.