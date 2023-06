Il tecnico ‘saluta’ la Juve: torna al Real Madrid

Non arrivano buone notizie di calciomercato per la Juventus che dovrà fare i conti con la mancata possibilità di prendere un tecnico.

La Juventus ha deciso di continuare con Massimiliano Allegri ma il rapporto con il tecnico livornese potrebbe interrompersi nel finale della prossima stagione. I bianconeri hanno già in mente alcuni nomi per il futuro della propria panchina ma rischia di saltare da subito un obiettivo per la Juventus.

Il contratto di Massimiliano Allegri con uno stipendio molto alto è una delle componenti che ha portato la dirigenza al momento a decidere di proseguire con il tecnico livornese. Non è però da escludere che, in caso di nuovo annata deludente, si arrivi ad una separazione alla fine del campionato che inizierà il prossimo agosto.

Uno dei nomi accostati alla Juventus per la panchina è quello di Zinedine Zidane. L’allenatore infatti sembra essere pronto a tornare alla guida di una squadra già da questa estate. Il passato da calciatore bianconero ha reso il francese un nome sempre spendibile per la panchina bianconera con i tifosi che sognano di vedere il classe 1972 alla guida della squadra dopo le sue tre Champions League conquistate con il Real Madrid.

Calciomercato, salta un allenatore per la panchina della Juventus

Ma nel matrimonio “promesso” tra Zinedine Zidane e la Juventus potrebbe appunto inserirsi proprio lo storico terzo incomodo. Il tecnico, infatti, secondo quanto affermato da AS, sarebbe ad un passo dal ritorno sulla panchina del Real Madrid. Una scelta dettata anche dal corteggiamento del Brasile nei confronti di Carlo Ancelotti.

Nel caso in cui dovesse esserci l’ok alla partenza del tecnico italiano verso la panchina verdeoro, il Real Madrid dovrebbe trovare un sostituto all’altezza. Nei pensieri di Florentino Perez ci sarebbe proprio Zinedine Zidane, pronto alla sua terza avventura alla guida delle merengues. Il franco-algerino ha allenato di fatto solamente il Real Madrid ma le tre Champions League conquistate da tecnico lo rendono uno degli allenatori maggiormente corteggiati al mondo.

Non è da escludere che Perez prenda accordi con Zidane già in vista del 2024 andando così a chiudere le porte ad un suo approdo alla Juventus. Una soluzione che potrebbe avverarsi nel caso in cui il Brasile decida di attendere il prossimo anno per affidarsi all’ex allenatore del Milan in attesa che vada in scadenza con il Real Madrid. Ad un anno di distanza quindi è già caldo il mercato delle panchine in Europa con nomi eccellenti che sono pronti a tornare in ballo.