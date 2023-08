Lascia il Milan per l’Arabia Saudita: tifosi spiazzati, offerta irrinunciabile

Il calciomercato del Milan potrebbe subire una svolta inaspettata, dato che uno dei giocatori più forti ed amati della formazione rossonera potrebbe lasciare il Diavolo e la Serie A nei prossimi giorni.

Il pupillo di Stefano Pioli, se così vorremmo definirlo, ha infatti ricevuto nelle scorse ore un’offerta irrinunciabile che insieme al club di via Aldo Rossi ed alla sua famiglia starebbe seriamente valutando, viste le cifre importanti di cui si sta parlando. Ovviamente difronte ad una notizia del genere i tifosi del Milan non hanno potuto fare altro che rimanere spiazzati, ma sotto sotto in qualche modo se lo aspettavano per la piega presa dal calciomercato nel corso di questa estate.

Stando alle ultime notizie, infatti, il giocatore potrebbe lasciare il Milan per trasferirsi anche lui in Arabia Saudita, che rappresenta oramai essere la nuova frontiera del calcio mondiale.

Calciomercato, addio Milan: offerta dall’Arabia Saudita

Incredibili novità arrivano in merito al calciomercato in uscita del Milan, che nei prossimi giorni si potrebbe infuocare considerato il giocatore per il quale, a quanto pare, si starebbe a sorpresa trattando la cessione.

Venduto Tonali, Furlani e Moncada avevano ripromesso alla loro gente di non aver più messo mano alla formazione di Stefano Pioli, eccetto in alcuni casi eccezionali, e questo parrebbe essere uno di quelli considerate le cifre irrinunciabili uscite fuori nelle scorse ore. Rinnovato col Milan solo un anno, nessuno, neanche lontanamente, dalle parti di via Aldo Rossi si sarebbe mai aspettato di poter anche semplicemente immaginare di poter e dover dire addio all’idolo dei tifosi rossoneri in questo calciomercato, ma in sessioni come queste, soprattutto come quella che stiamo vivendo proprio nel corso di quest’estate, ‘mai dire mai’.



Ed è dunque così che oggi Nicolò Schira, sul proprio profilo Twitter, ha sganciato la bomba che potrebbe non far dormire tranquilli i tifosi del Milan da oggi sino alle prossime notti, sino alla fine del calciomercato. Il noto giornalista italiano ha infatti svelato un retroscena che ha visto direttamente coinvolto Olivier Giroud, avvicinato negli scorsi mesi da un club dell’Arabia Saudita che gli avrebbe addirittura presentato un’offerta importante per convincerlo a lasciare il Diavolo.

Milan, Giroud poteva andare in Arabia: il retroscena

A quanto pare anche Olivier Giroud sarebbe potuto finire in Arabia Saudita in questo calciomercato. Il centravanti francese del Milan, stando a Nicolò Schira, avrebbe infatti due mesi fa ricevuto una ricca offerta da un club saudita.

Sul tavolo la società in questione aveva messo a disposizione dell’ex Chelsea uno stipendio da 12 milioni di euro a stagione fino al 2025 con opzione per un ulteriore anno. La riconoscenza, però, in questo caso, ha vinto sui soldi, e Giroud ha preferito restare al Milan e continuare a giocare in Europa.

Calciomercato Milan: Giroud è rimasto ma si cerca comunque una prima punta

Olivier Giroud è rimasto al Milan, ma il Diavolo in questo calciomercato è comunque alla ricerca di una prima punta da affiancargli, anche perché il francese ha 37 anni e non può più reggere l’attacco rossonero da solo. Nel corso delle scorse ore si è incredibilmente parlato di un ritorno di fiamma per Kean della Juventus, ma i reali obiettivi ad oggi del Milan sono Armando Broja del Chelsea e Hugo Ekitike del PSG, con quest’ultimo favorito sul primo stando alle ultime indiscrezioni.