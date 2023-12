Ilary-Totti, arriva una clamorosa proposta: fan a bocca aperta

Ennesimo colpo di scena nella telenovela Ilary Blasi-Francesco Totti: la clamorosa proposta lascia i fan sbalorditi

Se la loro lunga storia d’amore, tra fidanzamento e matrimonio quasi 20 anni insieme, ha fatto sognare i loro fan, la loro separazione, con tanto di accuse reciproche di essere la causa della rottura, non smette di sorprenderli, di lasciarli a bocca aperta.

Ilary Blasi e Francesco Totti continuano a monopolizzare l’attenzione dei media specializzati nel gossip. Qualche anno fa nel vederli affiatati, complici, divertiti e divertenti negli spot pubblicitari di cui erano protagonisti in molti scommettevano su un loro futuro in tv come i nuovi Raimondo Vianello e Sandra Mondaini.

Se l’ipotesi del remake della popolare sit-com ‘Casa Vianello’ in salsa romanesca è ormai definitivamente tramontata, il futuro dell’ex coppia d’oro dello show business nostrano è comunque in TV alla luce dell’ultima, clamorosa proposta.

Totti, un docufilm per replicare a Ilary

Per Ilary e Francesco Totti, ricchi, di successo, famosi e nel caso dell’ex Pupone addirittura idolatrato dal popolo giallorosso, lavare i panni sporchi in famiglia era quasi impossibile. E così le ripicche e i veleni tipici di un rapporto che finisce bruscamente dopo tanti anni d’amore sono volati a mezzo social e anche sul web.

In questi giorni la conduttrice televisiva sta spopolando con ‘Unica’, il documentario in streaming su Netflix in cui racconta la sua verità sulla fine del matrimonio con l’eterno capitano della Roma. Un’operazione ‘simpatia’ che sta portando dalla sua parte nella querelle sulla responsabilità della fine del matrimonio tra Ilary e Francesco Totti tanti fan dell’ex coppia. Del resto, Totti dal racconto ne esce alquanto malconcio visto che Ilary lo accusa di aver fatto scorrere i titoli di coda sulla loro storia d’amore a causa della sua relazione adulterina con la sua attuale compagna Noemi Bocchi.

Ebbene, l’ex capitano della Roma potrebbe ripagare l’ex moglie con la sua stessa moneta: infatti, come rivelato da Alex Nuccetelli, pr e amico di vecchia data dell’ex Pupone, a Totti nei giorni scorsi è arrivata la proposta di un docufilm con il quale replicare alle accuse di Ilary: “Io in questi giorni ho sentito Francesco per un altro documentario che mi è stato proposto di fare con un autore forte e posso dire che i fatti oggettivi da documentare sarebbero molti di più“.

Non sarebbe una novità per l’ex Pupone dal momento che si è già affidato a un docufilm per fare luce sul suo tormentato rapporto con Luciano Spalletti – con il quale recentemente si è riappacificato in occasione della visita di entrambi, con una delegazione della Nazionale, all’Ospedale Pediatrico ‘Bambin Gesù’ di Roma – che ha avuto un enorme successo. Perché, dunque, non bissare l’operazione? I suoi fan e i tifosi giallorossi non aspettano altro.