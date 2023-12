Ilary Blasi, ancora veleno su Totti: rivelazioni scottanti

Ilary Blasi non riesce più a stare in silenzio quando si tratta di parlare di Francesco Totti. Le sue parole ora non possono che fare rumore, soprattutto perché finora aveva evitato di fare polemiche

È ormai trascorso più di un anno da quando Ilary Blasi e Francesco Totti, entrambi ora felici con altri partner, hanno preso strade diverse. A molti sembrava impossibile che potesse succedere, fino a che tutto non è diventato ufficiale ci si aggrappava all’idea di coppia felice e innamorata che davano praticamente a tutti all’esterno, avvallata anche dalla gelosia dell’ex calciatore, che non l’ha mai nascosta del tutto.

Ora che quel sogno è finito la showgirl non riesce più a trattenersi e ha voluto così dare la “sua verità” su quanto accaduto. A suo dire, infatti, il “Pupone” ha avuto per mesi una doppia vita con Noemi Bocchi, che è ancora oggi la sua compagna, ma ha anzi ammesso tutto solo quando era ormai impossibile continuare a negare.

Ilary Blasi ora non si trattiene più

Scoprire di essere stata tradita non è mai bello, a maggior ragione se si viene a conoscenza di tutto in maniera inaspettata e a distanza di mesi da quando tutto era iniziato. Questa è la versione dei fatti che Ilary Blasi ha dato in merito alla fine del suo rapporto con Francesco Totti, che era arrivato, a suo dire, a portare con sé la sua bambina più piccola, Isabel quando si incontrava con Noemi Bocchi. Ed è proprio dai regalini che venivano fatti alla piccola che lei ha compreso quanto stesse accadendo alle sue spalle.

La decisione di assumere un investigatore privato, come lei ha ammesso, è stata solo una diretta conseguenza di quanto era già chiaro nella sua mente. Lei desiderava avere le prove per mettere l’ex calciatore con le spalle al muro. Solo a quel punto lui ha confessato, pur avendo negato inizialmente anche davanti ai suoi figli.

Le parole che la showgirl ha utilizzato a “Verissimo” sono quindi dense di amarezza, soprattutto perché negli anni non erano mancate le voci di presunti tradimenti da parte dell’ex giallorosso, ma lei ha sempre provato a fidarsi delle sue parole e quelle per lei erano sufficienti.

“Niente mi faceva presagire a qualcosa di simile – ha detto all’amica Silvia Toffanin -. Io gli ho creduto sempre. Sono venuta qui e ho dato delle ‘merde’ alla stampa, sarei una fuori di testa se lo avessi fatto sapendo che poi in realtà avevano ragione i giornali”. Il riferimento è a quando a inizio 2022 lei si era presentata in Tv respingendo al mittente le voci su una possibile love story, che in realtà era già iniziata, tra il “Pupone” e la sua attuale compagna. Fare mea culpa è inevitabile, anche se oggi lei vede le cose in maniera diversa: “Chiedo scusa ai giornali e ai giornalisti. Io avevo una versione dei fatti, che poi ho raccontato. Forse anche loro dovrebbero chiedere scusa a me”.



È stato l’unico episodio?

In virtù dei fatti che sono emersi e che sono oggi evidente a tutti non può che essere inevitabile guardare in modo diverso al passato. Già prima che Ilary Blasi e Francesco Totti si sposassero, infatti, si era diffusa la voce, avvallata anche dalla diretta interessata, di una love story tra l’allora calciatore e Flavia Vento. A parlarne non era stato uno qualunque, ma Fabrizio Corona.

Tutto per stato però messo a tacere perché le nozze erano ormai imminenti e la showgirl era in attesa del suo primogenito Cristian. Lei aveva vissuto quella fase come un modo per distruggere il loro amore senza alcun motivo, come aveva ribadito anni dopo all’ex “fotografo dei Vip” in una puntata del “Grande Fratello”.

Ora la conduttrice ha un pensiero diverso: “Io l’ho difeso perché ci credevo veramente – ha detto -. Sono stata definita come una poco di buono, una ladra, l’ex letterina. Quello che Roma mi ha fatto capire è stato ‘ma che non lo sapevi’? No, non lo sapevo. Qualcos’altro forse c’è stato, ma non ho nessuna prova. Non ho mai trovato foto o messaggi, nessuno mi ha mai detto niente. Oggi penso che forse possano esserci state anche altre donne”.

Empatizzare con lei è quasi naturale. il dispiacere per lei che ha vissuto tutto questo in prima persona non può che essere forte”.