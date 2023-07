Juventus: nuove sanzioni, 2 anni di squalifica

Caso Juventus che non è ancora finito per quanto riguarda l’inchiesta Prisma tra plusvalenze e la situazione legata alla manovra stipendi che ha portato a delle punizioni importanti.

Ora potrebbe essere ancora coinvolta la società bianconera perché starebbe arrivando una sanzione veramente esemplare che porterebbe il soggetto a dire addio al mondo del calcio.

Le ultime notizie possono portare a delle novità in vista delle prossime stagioni, perché potrebbe arrivare una punizione di quasi 2 anni che rischia di rovinare la situazione.

Inchiesta Prisma Juventus: nuove sanzioni

E’ stata una stagione veramente complicata quella della Juventus che ha avuto a che fare continuamente con la Giustizia Sportiva, le indagini, i processi e le sanzioni arrivate. Un anno continuo di dure battaglie che ha inevitabilmente distratto il lavoro in campo dell’allenatore Massimiliano Allegri e dei suoi giocatori. Perché la società ha messo nei guai e complicato il futuro della società in vista della prossima stagione anche dei prossimi anni, tanto è vero che sono arrivati punti di penalizzazioni, multe e sanzioni che hanno quindi complicato i piani di crescita del club.

Ora anche altre sanzioni possono arrivare con la Uefa che addirittura può squalificare per 1-2 stagioni la Juve dalle Coppe. Intanto, sembra essere stato individuato l’artefice principale di tutto questo, perché è chiaro che sarà uno a pagare più di tutti per quanto è accaduto alla Juve in tema plusvalenze e manovra stipendi che hanno compromesso la voglia dei tifosi e il lavoro dei giocatori.

Settimane fa sono arrivate le condanne e le accuse con le inibizioni per tutti gli ex dirigenti della Juventus che sono stati costretti a farsi da parte. Sono arrivate le dimissioni di massa di tutto il CdA della Juve ma questo non ha cambiato niente per quanto riguarda le sanzioni.

Sanzioni Juve: inibizione per Agnelli

Durante l’udienza di primo grado per il secondo filone dell’inchiesta Prisma, la Procura della Federcalcio ha chiesto 20 mesi di inibizione per Andrea Agnelli. L’inchiesta vede l’ex presidente bianconero come unico imputato dopo i patteggiamenti degli altri dirigenti deferiti. A riportarlo è Sky Sport.

Le prossime settimane saranno decisive per capire come andrà a finire per Andrea Agnelli riguardo questa pesante squalifica che può arrivare nel mondo del calcio per l’ex presidente della Juventus ritenuto il responsabile principale della manovra stipendi e del caso plusvalenze.

Juve: inibizione Agnelli, addio al calcio

Andrea Agnelli potrebbe dire così addio al mondo del calcio. L’ex presidente della Juve dopo l’inibizione di 20 mesi che p stata richiesta potrebbe non tornare più ad avere a che fare col calcio italiano e in generale. Difficile un ritorno in bianconero, ancor di più in altre società.