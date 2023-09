Infortunio Arnautovic, colpo svincolato: doppio annuncio di Marotta

L’infortunio di Marko Arnautovic mette in difficoltà l’Inter per il prosieguo della stagione: annuncio di Marotta sul nuovo attaccante.

Le condizioni dell’attaccante austriaco non lasciano presagire nulla di buono per i nerazzurri. Simone Inzaghi potrebbe perdere il bomber di scorta per lungo tempo e il rischio è quello di dover adattare qualche calciatore in zona offensiva per trovare i gol e gli assist che avrebbe garantito l’ex centravanti del Bologna.

L’infortunio di Arnautovic è un guaio per l’Inter. Simone Inzaghi lo stava utilizzando centellinandone i minuti proprio per evitare di arrivare al ko fisico. Ma contro l’Empoli i muscoli sono crollati e ora c’è un grosso problema da risolvere.

Infortunio Arnautovic: quali sono i tempi di recupero?

L’infortunio di Marko Arnautovic pone l’Inter in una situazione di svantaggio. I nerazzurri avevano puntato sull’austriaco per sostituire Romelu Lukaku e su Alexis Sanchez per completare il reparto offensivo ma entrambi hanno continui problemi fisici.

Lo stop di Arnautovic crea molti danni. L’ex centravanti del Bologna si è fermato e le sue condizioni ora sembrano gravissime. Nella giornata di oggi si saprà di più e con certezza cosa è successo ai suoi muscoli e quale sarà l’iter riabilitativo.

I tempi di recupero di Arnautovic sono ancora sconosciuti. Ma la sensazione che gira ad Appiano Gentile è tutt’altro che positiva: rischia fino a 2 mesi di stop.

Nuovo attaccante al posto di Arnautovic: parla Marotta

L’Inter prenderà un nuovo attaccante al posto di Arnautovic? L’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, ai microfoni di Radio Anch’io ha parlato a chiare lettere della situazione complicata che si è venuta a creare.

“L’infortunio di Arnautovic è un dispiacere dispiace perché si stava inserendo bene. Ma siamo certi che a mister Inzaghi non manchino le alternative, l’organico resta questo”.

Nessun attaccante dagli svincolati, dunque, sarà la soluzione ai problemi dell’Inter. La situazione ora diventa complessa, visto che ci sono ancora molti impegni ravvicinati e Inzaghi dovrà affidarsi sempre agli stessi calciatori in zona offensiva.

Buone notizie per l’Inter: Dimarco verso il rinnovo

L’Inter non prenderà un nuovo attaccante al posto di Arnautovic e Inzaghi dovrà trovare le soluzioni giuste per far rifiatare tutti gli uomini offensivi ed evitare ulteriori problemi.

La notizia positiva, però, è il rinnovo di contratto di Federico Dimarco. L’ad dell’Inter ha parlato anche del futuro dell’esterno che anche ieri ha risolto una partita complicata, facendo felici i tifosi interisti.

“Siamo sorpresi dalla sua crescita, il grande senso di appartenenza all’Inter del ragazzo l’ha senz’altro facilitata. Oggi è tra gli esterni più forti d’Europa”.

Presto firmerà il rinnovo del contratto e si legherà “per sempre all’Inter”. E non è difficile da immaginare che nelle prossime stagioni diventerà anche il capitano della squadra nerazzurra.