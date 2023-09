Juventus, Allegri corre ai ripari: tre esclusioni contro il Lecce

Duro confronto con la squadra per Massimiliano Allegri che cambia la formazione della Juventus contro il Lecce.

Nuovi aggiornamenti da Torino. Ecco cosa filtra dalla Continassa in vista del turno infrasettimanale, in programma domani sera contro il Lecce. Una sfida che, per la prima volta nella propria storia, i salentini affronteranno in una posizione migliore in classifica rispetto alla Juventus. Il percorso della squadra di Roberto D’Aversa, fino a questo momento, è stato eccezionale con tre vittorie e due pareggi nelle prime cinque di campionato. Ecco le ultimissime riguardo la probabile formazione Juventus: ci sono tre novità per Max Allegri.

Allegri ha tenuto a rapporto la squadra, insieme al direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Un confronto sincero che ha responsabilizzato alcuni calciatori, apparsi demotivati nel match contro il Sassuolo. Nel turno infrasettimanale di martedì sono previste delle novità nell’undici iniziale che Allegri manderà in campo. Ecco le ultimissime notizie, riportate da Sport Mediaset, riguardo la formazione della Juventus.

Probabile formazione Juventus: Allegri cambia tutto

La pesante sconfitta contro il Sassuolo ha demoralizzato i tifosi della Juventus: dopo un buon avvio di campionato, il ko di Reggio Emilia ha riaffiorato alla mente dei bianconeri i vecchi fantasmi del passato. Ecco perché Allegri contro il Lecce cambierà la formazione inziale.

I salentini, rivelazione di questo inizio di stagione, sono motivati dagli ottimi risultati ottenuti nelle precedenti partite. Arriveranno a Torino con il vento in poppa ed è per questo che Allegri dovrà schierare una formazione fresca, che abbia voglia di lottare con forza ed intensità. Un altro passo falso potrebbe già costare caro alla Vecchia Signora.

Mini turnover per la Juventus contro il Lecce: ecco gli aggiornamenti sulla probabile formazione che il tecnico manderà in campo contro i giallorossi domani sera. Sarà decisiva l’allenamento di oggi per chiarire alcune scelte anche se rischiano di partire dalla panchina i tre peggiori in campo contro il Sassuolo ovvero Szczesny, Gatti e Vlahovic.

Juventus, Vlahovic verso la panchina: i motivi

Allegri mischia le carte in vista del prossimo turno di campionato. Il tecnico ha bisogno di forze fresche per affrontare al meglio il Lecce di D’Aversa. Rischiano la panchina tre giocatori: Gatti, Szczęsny e lo stesso Vlahovic. Senza il serbo, si contendono una maglia da titolare Milik e Kean. Qualche novità è prevista anche a centrocampo e sugli esterni con Fagioli e Weah pronti a sostituire Miretti e Mckennie. Le prossime ore saranno decisive per capire meglio l’undici titolare della Juventus.