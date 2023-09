Infortunio durante Lazio Torino: starà fuori 1 mese

Brutta notizia per l’allenatore che ha perso per infortunio uno dei suoi migliori giocatori della rosa e adesso dovrà aspettare diverso tempo prima di rivederlo in campo.

Il giocatore è andato ko e per questo motivo ora dovrà restare fuori a lungo prima di poter tornare a dare una mano ai propri compagni di squadra. Ci sono aggiornamenti su come potrebbe andare a finire questa vicenda.

L’infortunio che ha rimediato il giocatore mette in una brutta posizione ora l’allenatore che dovrà trovare dei sostituti per affrontare le prossime partite. Perché sembra che ci sia la seria possibilità che lo stop sia più lungo del previsto.

Infortunio in Lazio-Torino: le condizioni

Saranno da valutare in queste prossime ore quelle che sono le condizioni del giocatore che si è infortunato in Lazio Torino ed è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Il calciatore dovrà trovare un modo per provare a recuperare il prima possibile, anche perché è considerato uno dei migliori nel suo reparto e nell’intera rosa. Per questo motivo è una grave perdita in questo momento della stagione per il tecnico.

Adesso si attendono i test medici per valutare il rientro del giocatore che allo stadio Olimpico di Roma, durante Lazio Torino, è stato costretto ad uscire anzitempo dal campo per un brutto infortunio muscolare. Non è riuscito più a tornare in campo e ha chiesto subito il cambio, per questo motivo ora bisognerà valutare quelle che saranno le condizioni e i tempi di recupero.

Torino: infortunio Buongiorno, ultime sui tempi di recupero

Si è infortunato durante Lazio Torino il giovane difensore italiano Alessandro Buongiorno che ora fa scattare l’emergenza difesa in casa Torino per Ivan Juric. Perché il centrale ha alzato bandiera bianca al munuto 26 per un problema all’adduttore dopo un buon intervento su Immobile e questo ora non dà notizie positive per le prossime settimane.

Il giocatore potrebbe restare fuori veramente a lungo e infatti si cerca di capire quelli che saranno i tempi di recupero di Buongiorno con il Torino che dovrà iniziare anche a pensare a chi potrà prendere il suo posto con regolarità. Secondo Tuttosport c’è il serio rischio che torni dopo la sosta Nazionali, tra circa un mese.

Torino: sostituto Buongiorno, chi gioca al suo posto

A trovare spazio nelle prossime partite potrebbe essere Saba Sazonov, visto che ora Juric in quel reparto ha gli uomini contati: come ricorda il Tuttosport, infatti, Koffi Djidji dovrà stare ai box ancora per oltre un mese dopo l’intervento di inizio settembre di addominoplastica, mentre David Zima è ancora alle prese con fastidio al ginocchio operato all’inizio di febbraio.

Ma quando tornerà Buongiorno? “Il timore che possa tornare a disposizione solamente dopo la sosta di ottobre è forte”, si legge.