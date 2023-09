Manchester City: Guardiola fatto fuori, tifosi furiosi

Ci sono delle nuove notizie che riguardano il Manchester City di Pep Guardiola che ora è stato fatto fuori e arriva l’immediata reazione dei tifosi dopo quanto accaduto.

Ci sono degli aggiornamenti che riguardano le ultime notizie che sono venute fuori da questa situazione che si è venuta a creare per l’allenatore che ora è stato fortemente criticato dopo quello che è accaduto.

Non è piaciuta l’ultima prestazione della squadra che è così stata fatta fuori e a complicato quello che era uno dei primi obiettivi stagionali della squadra inglese che lo scorso anno ha vinto praticamente quasi tutto.

Newcastle Manchester City: Guardiola eliminato dalla Carabao Cup

Una brutta situazione quella in cui si è messo il Manchester City nelle ultime ore quando è sceso in campo per ottenere una sconfitta per 1-0 contro una delle squadre più in forma degli ultimi anni in Inghilterra. Un derby tra sceicchi quello tra Newcastle e il Manchester City in Carabao Cup, dove si sono sfidati i due cugini proprietari dei club e ad andare avanti nella competizione è stata la squadra bianconera.

Una delle Coppe d’Inghilterra ha visto quindi l’eliminazione dei Campioni d’Europa e d’Inghilterra in carica. La squadra di Guardiola è stata eliminata con il Newcastle che ha battuto con il gol di Isak il Manchester City. Una battuta d’arresto che non è per niente piaciuta in tutto l’ambiente.

Manchester City: Guardiola fa infuriare i tifosi

Non è per niente piaciuto l’atteggiamento di Guardiola a fine partita Newcastle Manchester City ai tifosi dei Citizens. Perché il tecnico dopo la sconfitta che ha deciso quindi per l’eliminazione della Coppa, ha voluto sdrammatizzare con un atteggiamento di superficialità riguardo la competizione della Carabao Cup.

Non hanno convinto le dichiarazioni di Guardiola che è stato eliminato dai sedicesimi di finale dal Newcastle e ha detto che per il suo Manchester City ha ben altri obiettivi. Queste le parole a fine partita:

“Credevate che l’obiettivo stagionale di quest’anno fosse il quadruple? Nah, siamo più contenti del triplete”.

Sorteggi Ottavi di Finale Carabao Cup: le partite

Sorteggi Ottavi di Finale di Carabao Cup: il Newcastle, dopo aver eliminato il Manchester City, sfiderà il Manchester United in quello che sarà il replay della finale di Coppa dello scorso anno. Derby di Londra tra Arsenal e West Ham. Il Liverpool affronterà il Bournemouth, mentre il Chelsea avrà di fronte il Blackburn.