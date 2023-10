Serie A, emergenza totale: nuovo infortunio, le condizioni

Un nuovo infortunio costringe l’allenatore a correre ai ripari in vista della prossima giornata di Serie A. Un problema da non sottovalutare visto e considerato che in quel reparto le soluzioni scarseggiano.

Nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà ad una serie di esami clinici che definiranno l’entità di questo infortunio, ma al momento le sue condizioni preoccupano e non poco i tifosi, consapevoli della sua importanza all’interno degli schemi della squadra.

In attesa dei risultati di questi, l’allenatore dovrà trovare la soluzione migliore a quest’assenza che potrebbe prolungarsi nel tempo qualora il problema dovesse alla fine risultare essere più grave del previsto.

Serie A, nuovo infortunio: è emergenza

Brutte notizie arrivano dall’infermeria in vista dei prossimi impegni stagionali. Già in emergenza per altre assenze importanti, l’allenatore è ora costretto a dover fare a meno di un altro dei suoi titolari a causa di un infortunio che preoccupa discretamente la piazza.

Il giocatore, nel corso di questa settimana, non si è infatti praticamente mai allenato in gruppo a causa di un problema muscolare che di conseguenza mette in forte dubbio, anche se parlare di dubbio è abbastanza ottimistico, la sua presenza per la prossima giornata di campionato.

Di Francesco ha infatti diverse gatte da pelare in vista della sfida di domenica contro il Verona. Alla già folta lista di infortunati, infatti, nel corso dello scorso week-end di Serie A a questa si è aggiunto anche l’esperto difensore centrale Simone Romagnoli, uscito contro la Roma a causa di un fastidio all’inguine che alla fine è risultato essere più serio del previsto. A riportarlo è ANSA.

Frosinone, infortunio Romagnoli: è in dubbio per il Verona

La presenza di Simone Romagnoli contro il Verona è in forte dubbio. Il difensore centrale del Frosinone è infatti alle prese con un problema all’inguine che non gli ha permesso di allenarsi in gruppo durante questa settimana.

Le sue condizioni verrano comunque monitorate dallo staff medico ciociaro nel corso delle prossime ore, ma l’impressione è che Di Francesco possa decidere di fare a meno di Romagnoli contro il Verona per permettergli un recupero tranquillo ma soprattutto non forzato, evitando così ogni sorta di possibile ricaduta che potrebbe addirittura essere anche più grave dell’infortunio stesso.

L’assenza del centrale italiano si aggiunge a quella Kalaj, Kaio Jorge, Harraoui, Lirola e Garritano, che vedono l’allenatore italiano stravolgere difatti la formazione ogni settimana.

Frosinone: buone notizie dall’infermeria

Dall’infermeria del Frosinone non arrivano solo brutte notizie per Eusebio Di Francesco. Nonostante la perdita di Romagnoli, l’allenatore di gialloblu recupera Walid Cheddira, profilo col quale si punta alla vittoria che manca dalle parti del Benito Stirpe da ben tre giornate.