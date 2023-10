Infortunio Atalanta, cambio forzato: le condizioni preoccupano

L’Atalanta vince e convince a Lisbona contro lo Sporting, bissando la vittoria all’esordio salendo a 6 punti in classifica ed al primo posto del suo girone di Europa League. Il pomeriggio lusitano della Dea però ha un sapore agrodolce, considerato il fatto che Giampiero Gasperini è stato costretto ad un cambio forzato.

Uno dei titolarissimi della formazione dell’italiano è infatti venuto meno a causa di un infortunio muscolare che preoccupa e non poco lo staff medico.

Nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà ad una serie di esami strumentali per capire l’entità di questo problema, ma al momento la sua presenza per la prossima giornata in campionato è fortemente in dubbio.

Infortunio Atalanta: esce per infortunio

Brutte notizie arrivano in casa Atalanta nella vittoriosa serata europea di Lisbona. La formazione di Giampiero Gasperini ha infatti perso per infortunio uno dei suoi titolari, costretto a finire prima del tempo la partita a causa di questo problema fisico che preoccupa o non poco lo staff medico della Dea.

Ovviamente le condizioni dell’atalantino verranno monitorate nelle prossime ore, ma l’impressione è che potrebbe restare fermo a causa di questo infortunio per diverso tempo. In attesa degli esami strumentali, nel post partita del José Alvalade Gasperini ha ottenuto una prima panoramica sulle condizioni del suo giocatore che, come anticipato, preoccupano e non poco.

Stando infatti a quanto riportato da fantacalcio.it, per Djimsiti dell’Atalanta si tratta di un fastidio muscolare alla coscia destra. La speranza è che il difensore albanese possa essersi fermato in tempo evitando guai ben peggiori, come una lesione ad esempio.

Atalanta, esami per Djimsiti: problema non così grave

Intorno al 54′ minuto di Sporting-Atalanta Berat Djimsiti è stato costretto ad uscire a causa di un infortunio muscolare che preoccupa e non poco Gasperini in vista dei prossimi impegni stagionali, anche se il problema non sembra essere più grave del previsto.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’assenza dell’albanese non dovrebbe più di tanto scombussolare i piani dell’italiano che per le prossime partite di campionato aveva in mente tutt’altra difesa. Djimsiti è dunque di sicuro in dubbio per la prossima di campionato contro la Lazio, ma qualora non dovesse -ufficialmente- farcela potrà sfruttare la sosta Nazionali per recuperare e tornare in campo prima del previsto.