Milan, infortunio Giroud: cambia tutto, ecco quando tornerà

Ultimissime notizie Milan: ecco tutte le novità relative al recupero di Olivier Giroud, c’è l’annuncio che spiazza i tifosi.

Olivier Giroud ci sarà contro l’Inter? E’ questo il dilemma di Stefano Pioli che nelle prossime ore scioglierà le riserve in merito alla convocazione dell’attaccante francese, rientrato a Milano con qualche giorno d’anticipo a causa di un infortunio. Il calciatore è uscito acciaccato dal match con la Nazionale francese, un problema alla caviglia che mette a rischio la sua presenza sabato nel derby contro l’Inter. Ecco nuovi aggiornamenti riguardo i tempi di recupero di Giroud.

Durante l’amichevole tra Francia e Irlanda, Giroud è uscito dolorante a causa di un infortunio alla caviglia sinistra. Uno stop non di poco conto che ha creato problemi anche al Milan, e a Stefano Pioli, che ha fatto rientrare in anticipo il giocatore che in Italia s’è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno escluso eventuali lesioni. Rientrato a Milanello s’è messo a disposizione della squadra, ecco le ultimissime notizie sul recupero di Giroud: ci sarà nel derby contro l’Inter?

Infortunio Giroud, nuovi aggiornamenti da Milanello

Nella sessione odierna di allenamento, Stefano Pioli ha potuto contare su tutta la rosa. Una buona notizia per il tecnico, in vista del derby di sabato sera contro l’Inter. Una partita che metterà di fronte le migliori squadre di questo avvio di stagione: entrambe, infatti, hanno nove punti in classifica e sono ancora imbattute.

La notizia positiva per Pioli è il recupero dell’attaccante Olivier Giroud che sarà a disposizione per Inter-Milan. Il francese s’è allenato con i compagni, una bella sorpresa anche per i tifosi che temevano il forfait del giocatore. A due giorni dal derby della Madonnina, questa novità rischia di cambiare i piani dell’allenatore che aveva già ipotizzato un cambio in avanti in caso di forfait di Olivier Giroud.

Fortunatamente, il giocatore in vista della stracittadina sarà a disposizione della squadra. C’è ottimismo, dunque, riguardo l’impiego dal primo minuto nell’attacco del Milan per Giroud. Come riportato da Sky Sport, il giocatore è pienamente recuperato. Ovviamente, i prossimi allenamenti saranno decisivi con lo staff medico che continuerà a tenere d’occhio il giocatore.

Probabile formazione Milan, ecco chi scenderà in campo contro l’Inter: Giroud sarà titolare

Le sensazioni che arrivano da Milanello sono positive: si candida, dunque, per una maglia da titolare con il Milan Olivier Giroud che è recuperato dopo il problema alla caviglia accusato con la Nazionale francese. Il bomber è a disposizione e pronto a scendere in campo dal primo minuto. L’ultima parola sarà di Pioli che in difesa dovrà fare a meno dell’infortunato Kalulu e dello squalificato Tomori: come coppia di centrali spazio a Kjaer e Thiaw. Per il resto, a centrocampo, confermati Krunic in regia, Loftus-Cheek e Reijnders; in avanti Pulisic e Leao ai lati di Giroud.