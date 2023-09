Juventus, Allegri è nei guai: c’è un nuovo problema, l’annuncio

Nuovo scandalo in casa Juventus: c’è l’annuncio che inguaia la reputazione della società e di Max Allegri che è stato duramente attaccato. Ecco cosa è successo.

Momento non facile per la Juventus: dopo il caso Pogba, squalificato per doping, c’è un altro problema per la società bianconera che non è uscita bene – dal punto di vista mediatico e d’immagine – da questa vicenda. L’annuncio spiazza gli stessi tifosi che, fino a qualche mese fa, avevano supportato la nuova società: adesso queste dichiarazioni al vetriolo, da parte dell’ex giocatore, hanno fatto cambiare idea agli stessi juventini che si sono schierati tutti contro Max Allegri.

Alla Continassa stanno tornando i giocatori impegnati in queste settimane con le rispettive Nazionali. Allegri da qualche giorno sta preparando la sfida contro la Lazio, in programma sabato alle ore 15. Intanto, c’è un nuovo caso che rischia di far saltare gli equilibri: le dichiarazioni dell’ex giocatore scatenano l’ambiente juventino, già esagitato dopo la squalifica per doping di Paul Pogba.

Juventus: rabbia dell’ex, accuse pesanti a Max Allegri

Leonardo Bonucci si confessa in un’intervista a Sport Mediaset. Il difensore racconta la sua verità e spiega i motivi che l’hanno spinto lontano dalla Juventus. Durante il colloquio con il giornalista Riccardo Trevisani, Massimiliano Allegri non viene mai citato esplicitamente ma definito soltanto come “l’allenatore”.

“Nell’ultimo periodo ho sentito e letto cose non vere, dette dalla società e dall’allenatore, riguardo il mio rapporto con la Juventus. E’ falso quando si dice che il club a ottobre e febbraio mi ha informato della volontà di non voler proseguire il rapporto con me. A fine maggio io ho dato disponibilità di continuare anche come quinta o sesta scelta, un modo per aiutare i più giovani”.

Perché Bonucci ha lasciato la Juventus?

“A luglio Giuntoli e Manna mi hanno umiliato, sono venuti a casa mia per comunicarmi che non avrei fatto più parte della Juventus. Hanno detto che la mia presenza nello spogliatoio ostacolava la crescita di alcuni giocatori. Dopo 500 presenze in bianconero ho subito questo irrispettoso atteggiamento della società. Tanti giocatori, sia di altre società che della Juventus, mi hanno mostrato solidarietà: ho apprezzato tutto questo”.

Juventus: Bonucci contro Allegri, ecco la verità del difensore

Cosa è successo tra Allegri e Bonucci? Durante l’intervista, l’ex difensore non entra mai nel merito della vicenda ma racconta le sue emozioni e svela ulteriori dettagli riguardo la separazione con la Juventus.

“La Juventus a cui ho fatto parte era quella vera, negli ultimi due anni è cambiato tanto. E’ difficile per me pensare all’ultimo periodo, io non ho nulla contro questo club ma i miei ex compagni, la squadra e i tifosi sono la Juventus. Chi doveva farmi chiudere la carriera in bianconero non è riuscito a farlo in modo rispettoso e degno. Sono stato costretto a lasciare la Juve, per la seconda volta, a causa di un singolo che non sono io”.

“Allegri? Non ho mai avuto un rapporto con l’allenatore, ho il mio carattere e molto spesso ho preso delle posizioni per il bene dei compagni e della squadra. Per questo s’è creato un corto circuito che mi ha portato lontano dalla Juventus”.