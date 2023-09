Infortunio grave per la Lazio: esce in lacrime

La Lazio pareggia contro l’Atletico Madrid e perde anche un calciatore cruciale per infortunio: è uscito in lacrime dal campo.

I biancocelesti di Maurizio Sarri vivono un momento molto complesso dopo aver perso tre delle cinque partite (con una vittoria e un pareggio) disputate fino ad ora. La partita contro l’Atletico Madrid è stata certamente positiva, ricca di azioni gol e con grandi giocate da parte della squadra capitolina che è riuscita a far male agli spagnoli solo all’ultimo istante con il gol di Ivan Provedel, che ha salvato l’esordio in Champions League.

Le notizie negative per la Lazio sono più di una: oltre alle difficoltà di questo inizio di stagione, c’è anche un infortunio che sembra molto serio.

Iinfortunio per la Lazio: le ultime

Il pareggio della Lazio in Champions League pesa come un macigno sull’inizio di stagione della Lazio. Ora i biancocelesti possono tornare a sorridere dopo il ko contro la Juventus: sono tornate le sicurezze dei biancocelesti di Maurizio Sarri. La formazione capitolina ha messo in scena una partita positiva dal punto di vista del gioco ma le azioni gol vere e proprie sono arrivate solo nel finale di partita.

La Lazio pareggia in extremis e può tornare a sorridere dopo un periodo molto complesso. Ora per il tecnico è tempo di tornare a lavorare sui difetti per eliminarli anche in Serie A.

La Lazio ha perso un calciatore chiave per Maurizio Sarri, con un brutto infortunio capitato nel primo tempo.

Infortunio per Pellegrini: le condizioni

La Lazio ha perso Luca Pellegrini per infortunio. L’esterno mancino è partito titolare nella gara di questa sera in Champions League ma si è dovuto fermare per un infortunio che a prima vista sembra pesantissimo.

Il terzino della Lazio ha chiesto immediatamente il cambio dopo uno scontro di gioco che gli ha provocato un forte dolore al ginocchio destro. Lo staff medico è subito entrato in campo, applicando del ghiaccio per assopire il dolore e per dare l’opporunità a Pellegrini di tornare subito sul prato verde.

Dopo pochi secondi, però, ha chiesto il cambio e il suo volto ha trasmesso fortissimo dolore e rassegnazione. Il ginocchio di Pellegrini ha già subìto vari traumi in passato e ora si rischia un altro infortunio grave.

Rottura del crociato per Pellegrini?

Le smorfie di dolore di Luca Pellegrini non lasciano ben sperare i tifosi della Lazio. L’esterno mancino ha provato a forzare dopo l’intervento dei medici ma ha preferito non rischiare a causa del dolore.

Sui social network tanti tifosi si chiedono se Pellegrini si è rotto il crociato, viste le dinamiche dell’infortunio, ma sarano solo gli esami strumentali della Lazio a svelare la reale entità dell’infortunio.