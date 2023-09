Problemi Lazio, Sarri ha trovato il colpevole di tutto: le parole

La Lazio di Maurizio Sarri pareggia contro l’Atletico Madrid con un gol di Provedel al 95′: ora l’allenatore ha trovato il colpevole di tutto.

I biancocelesti sono riusciti a riprendere per i capelli una partita che sembrava persa e irrecuperabile. All’ultimo istante il portiere della Lazio si è inserito come un vero attaccante, riuscendo a far esplodere l’Olimpico. Per la squadra di Maurizio Sarri è sicuramente un ottimo punto in classifica contro la squadra più forte del girone.

Ci sono sicuramente dei problemi da risolvere per la Lazio: Sarri lo sa e lo ha anche spiegato. La squadra è in forte ripresa dopo la vittoria di Napoli e dopo l’ottima prestazione contro la Juventus e contro l’Atletico Madrid.

Problemi Lazio: il pareggio non basta a Sarri

Il pareggio della Lazio è sicuramente oro colato per Maurizio Sarri che, però, voleva di più dalla sua squadra. Ha chiesto ai suoi di osare maggiormente, soprattutto contro squadre di grosso calibro e dalla grande fisicità, come l’Atletico ma anche come la Juventus.

Il gioco della Lazio è stato molto piacevola ma Sarri ha chiesto alla sua squadra di fare meglio. Vuole superare il girone di Champions League e il pareggio in extremis sta stretto al tecnico.

Per la Lazio c’è un grosso problema da risolvere: la finalizzazione degli attaccanti. I gol dei calciatori offensivi mancano da molto tempo e ora tocca al mister biancoceleste metterci una pezza.

Lazio, Sarri analizza il pareggio contro l’Atletico Madrid

Il pareggio della Lazio contro l’Atletico Madrid porta il nome di Ivan Provedel. Decisivo con il gol finale, il portiere è stato anche fondamentale per alcune parate che hanno tenuto a galla il risultato. Maurizio Sarri si è detto soddisfatto della partita ma ha anche chiesto importanti miglioramenti.

“La partita era in mano nostra“, ha detto Sarri a Mediaset “e non ci siamo arresi alla sensazione di essere sfortunati“. Il tecnico ha sottolineato la buona prova di carattere dei suoi perché “può essere un punto pensante per l’andamento del girone“.

Inoltre risponde alle critiche mosse dopo le ultime partite. “Ci dicono che siamo in difficoltà ma nelle ultime abbiamo incontrato Napoli, Juventus e Atletico Madrid e penso che ce la stiamo giocando alla grande con tutte“.

Sarri trova il colpevole delle difficoltà della Lazio

La Lazio sembra ancora una squadra in difficoltà. Non riesce più a esprimere lo stesso gioco della passata stagione e la colpa va data solo alla mentalità della squadra, che sta pian piano crescendo.

“Ci dà fiducia la prestazione, fare questo tipo di gioco e di partita contro l’Atletico Madrid per noi è importante”.

Problemi Lazio? “Abbiamo lottato per un anno e mezzo con la problematica di entrare nella testa dei calciatori“, dice Sarri nel post partita. Ma i problemi sono continuati anche se Sarri ammette che “siamo cresciuti a livello di gioco e rendimento, speriamo di entrare in un periodo più continuo”.