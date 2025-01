Infortunio Juventus, svelati i tempi di recupero: annuncio di Motta

Nonostante la vittoria sul Milan, la serata della Juventus ha un retrogusto amaro per via dell’infortunio del calciatore bianconero.

L’annuncio di Thiago Motta preoccupa e non poco i tifosi in vista dei prossimi impegni stagionali della Vecchia Signora, che potrà e dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini di punta. La speranza è che il peggio possa essere stato sventato con l’immediata sostituzione del giocatore bianconero, ma le parole dell’allenatore italo-brasiliano non fanno ben sperare.

Nei prossimi giorni il ragazzo si sottoporrà al JMedical al consueto iter di accertamenti per capire di più sulle sue condizioni, ma la prima diagnosi ha lasciato intendere che i tempi di recupero potranno essere lunghi.

Infortunio Juventus: c’è l’annuncio di Thiago Motta

La Juventus avrà anche vinto contro il Milan avvicinandosi sempre di più alla zona Champions League, ma anche in una serata del genere c’è stato qualcosa che non è andato. Nel bel mezzo della partita Thiago Motta ha infatti dovuto fare a meno di uno dei suoi uomini di punta a causa di un infortunio che preoccupa e non poco in vista dei prossimi impegni stagionali dei bianconeri.

La speranza è che la sostituzione possa aver evitato il peggioramento delle condizioni del giocatore, ma solo gli esami strumentali ai quali si sottoporrà nei prossimi giorni potranno dire di più anche sugli eventuali tempi di recupero, aspetto fondamentale se si pensa al calendario fitto di partite, tutte decisive, che aspetta la Vecchia Signora.

Nel frattempo Thiago Motta ha detto di più sulle condizioni del suo giocatore all’intervallo di Juventus-Milan. Intervenuto ai microfoni di DAZN, l’allenatore bianconero ha svelato che Kenan Yildiz è stato sostituito a causa di un infortunio muscolare. Più nello specifico, in occasione di una conclusione, il 10 della Vecchia Signora si è toccato l’adduttore, ed è forse proprio questo quello che l’avrebbe costretto ad alzare bandiera bianca.

Juventus, un big KO: svelati i tempi di recupero

Al momento parlare di tempi di recupero per Kenan Yildiz è prematuro. Lato Juventus sperano che la sostituzione possa aver evitato il peggio, ma solo i risultati degli esami ai quali si sottoporrà nei prossimi giorni il numero 10 turco potranno dire di più su quando tornerà in campo.

Una cosa però è certa: Kenan Yildiz potrebbe saltare la trasferta di Champions League contro il Brugge a prescindere dalla diagnosi che verrà fatta al JMedical. Considerato il problemino patito nel corso della partita contro il Milan, ed il valore dell’avversario, Thiago Motta potrebbe decidere di risparmiarlo per averlo poi al 100% in occasione della partita di settimana prossima contro il Napoli. Staremo a vedere.