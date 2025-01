Il baby talento firma in Serie A, ma niente Napoli: la destinazione

Sembrava potesse essere lui l’erede naturale di Khvicha Kvaratskhelia in quel di Napoli, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, nonostante il concreto interesse della formazione di Antonio Conte, il giovane talento ha optato per un’altra soluzione italiana, che a quanto pare gli potrebbe dare più visibilità. Parlare di affare fatto è ancora piuttosto prematuro, ma l’impressione è che oramai si stia viaggiando in una direzione ben precisa che non prevede Napoli come meta finale.

Poi, si sa, nel calciomercato tutto è possibile, come anche in questo caso, ma è forse meglio che il club partenopeo si concentri su altri tipi di profili per evitare di rimanere poi con un pungo di mosche in mano.

Niente Napoli, ma il baby talento firma comunque in Serie A

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che presto potrebbe vedersi costretto a depennare dalla propria lista dei desideri uno dei profili più seguiti nel corso di questi giorni. Al 18 di gennaio il club partenopeo deve ancora sostituire Khvicha Kvaratskhelia, ma da qui all’inizio di febbraio il binomio Manna-De Laurentiis ha tutto il tempo a disposizione per mettere a disposizione di Antonio Conte un nuovo esterno.

Nelle scorse ore, però, le carte in tavola sembrerebbero essere state leggermente stravolte, visto e considerato che uno dei nomi in cima alla lista dei desideri del Napoli sarebbe stato accostato ad un’altra società di Serie A. Non solo, questa sembrerebbe aver addirittura pigiato il piede sull’acceleratore per anticipare sul tempo il club partenopeo, che a questo punto potremmo dire stare perdendo addirittura troppo tempo. Il rischio di rimanere di rimanere beffato a questo punto c’è, anche perché il giovane talento si starebbe allontanando sempre di più.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Fichajes, Yeremay Hernandez potrebbe presto sbarcare in Italia, ma non per firmare con il Napoli ma con il Como. Il club di Fabregas starebbe infatti sfruttando la figura del proprio allenatore per convincere il classe 2002 a firmare, che starebbe piano piano abboccando all’amo.

Affare sfumato, il Napoli già guarda oltre

Il Napoli potrebbe presto dire addio una volta e per tutte a Yeremay Hernandez, che a grandi falcate si starebbe avvicinando al Como. Ovviamente nulla di fatto, ci sono ancora diverse cose importanti da definire, ma l’impressione è che il club partenopeo possa cambiare obiettivo in questo calciomercato.

La lista è ricca di nomi importanti ed interessanti, passando da Garnacho, arrivano a Galeno, Chiesa e Ndoye, che tra tutti, prospettiva e prezzo, sembrerebbe essere il profilo più accessibile. Allo stesso tempo, però, non è da escludere un grande investimento da parte del Napoli, che continua ad alimentare, partita dopo partita, la sua voglia di Scudetto.