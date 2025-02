Infortunio Scamacca, 4 mesi di stop: l’Atalanta ha scelto il sostituto

Brutte notizie per l’Atalanta e Gian Piero Gasperini, perché appena tornato in campo il bomber Gianluca Scamacca si è infortunato e resterà fuori per un lungo tempo.

Adesso arrivano degli aggiornamenti su quelli che saranno i tempi di recupero di Scamacca più lunghi del previsto ed è una vera batosta per l’attaccante italiano che non vedeva l’ora di ritrovare la forma e mettersi a disposizione per la squadra in vista di un finale di stagione che sarebbe potuto essere davvero incandescente.

Adesso ci sono quindi delle novità che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro perché c’è la possibile svolta anche per il calciomercato dell’Atalanta dopo un altro infortunio di Scamacca che può costringere Gasperini a fare una richiesta esplicita alla società vista la situazione attuale in attacco dove sono diversi i problemi accusati dai vari giocatori e ora si prova a capire che strategia portare avanti.

Atalanta, infortunio Scamacca lungo: la scelta del sostituto

E’ un momento duro quello dell’Atalanta che non vive per nulla un periodo positivo e fortunato. Perché nell’ultima partita finita ancora una volta con il risultato di pareggio in campionato c’era stato il ritorno di Scamacca dall’infortunio grave dello scorso 4 agosto quando riportò una rottura del legamento crociato. Alla fine però si è trasformato in un incubo il giorno del suo rientro.

Altro infortunio grave per Gianluca Scamacca che dopo soli 5 minuti è stato costretto a fermarsi e ora l’Atalanta rischia di non averlo per un tempo davvero lungo. Perché il giocatore italiano sembra costretto a dover stare fermo per almeno 2-4 mesi dopo una lesione al quadricipite della gamba destra con interessamento tendineo che è un vero guaio.

Questo vuol dire che ci sarà una situazione di penalizzazione per l’Atalanta di Gasperini nel reparto offensivo che ha appena perso Lookman e ora Gasperini potrebbe aspettarsi un nuovo rinforzo visto che in quel ruolo c’è il solo Retegui che deve fare gli straordinari ogni 3 giorni.

Intanto, secondo le ultime notizie che arrivano l’Atalanta non sembra intenzionata a sostituire l’infortunato Scamacca e restare così almeno fino al termine della stagione.