L’infortunio è grave, c’è lesione: tempi di recupero lunghi

Le lacrime che hanno accompagnato il giocatore all’uscita dal campo nel corso dell’ultima giornata di campionato altro non erano che il segnale di un qualcosa di grave, di un problema piuttosto serio.

La negatività e l’apprensione che si era creata attorno a questo infortunio alla fine è stata in qualche modo “giustificata”, anche perché i risultati degli esami ai quali si è sottoposto il ragazzo hanno evidenziato una lesione.

Il mister ora dovrà essere bravo a valutare delle alternative valide con le quali poter far fronte a questa assenza, che sarà particolarmente lunga considerati i tempi di recupero che serviranno al talento per tornare in campo a difendere i colori rossoneri.

Infortunio grave, c’è lesione: le condizioni del talento

Brutte notizie arrivano dall’infermeria in vista dei prossimi impegni stagionali. Il talento della formazione rossonera ha infatti subito un grave infortunio che lo costringerà a rimanere fermo ai box per diverso tempo.

Uscito addirittura in lacrime nel corso dell’ultima giornata di campionato, il ragazzo è stato sottoposto nelle scorse ore ad una serie di esami clinici e strumentali che hanno decisamente spezzato le gambe all’allenatore, che adesso dovrà vedere come far fronte a questa importante assenza. Per fortuna la rosa è vasta ma soprattutto ricca di talento, ma questa perdita a lungo andare potrebbe risultare essere decisiva, soprattutto nella corsa al titolo, vista l’incisività del talento negli schemi della squadra.

Stando dunque a quanto riportato da Relevo, il giovane milionario acquisto del Barcellona Vitor Roque ha subito una lesione ai tendini della caviglia. Una notizia che non ha decisamente fatto piacere né a Xavi e né tantomeno all’Athletico Paranaense, club nel quale al momento il giovane giocatore brasiliano milita. Il club rossonero, come anticipato, sarà costretto a fare a meno del suo talento per diverso tempo, forse anche troppo, nella speranza però che possa recuperare al più presto.

Paranaense, Vitor Roque: una buona notizia nella cattiva

Nella cattiva sorte l’Athletico Paranaense ha fatto un grande sospiro di sollievo. L’infortunio alla caviglia subito da Vitor Roque è sì grave, ma per fortuna il talento brasiliano non dovrà operarsi.

Questa era la preoccupazione più grande per il club rossonero, ma anche per il Barcellona stesso, visto e considerato che un’eventuale operazione avrebbe decisamente allungato i tempi di recupero per il brasiliano, oltre che ad incidere su una sua tenuta mentale e fisica, perché in questi casi non si sa mai come si torna.

Infortunio Vitor Roque: svelati i tempi di recupero

L’ostacolo operazione è stato scampato, ma i tempi di recupero per Vitor Roque saranno comunque lunghi. Stando infatti a quanto riportato da Relevo, prima di poter tornare a vestire in campo la maglia dell’Athletico Paranaense il talento brasiliano avrà bisogno di almeno tre mesi, e dunque prima del 2024 non tornerà in campo.