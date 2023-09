Lazio, già scelto il dopo Sarri: è la nuova sorpresa mondiale

Il futuro della Lazio sarà senza Maurizio Sarri e lo scouting biancoceleste ha deciso già chi portare sulla panchina: è la nuova star.

I biancocelesti hanno progetti importanti in vista del futuro e presto bisognerà inziare a parlare anche di Maurizio Sarri e dell’accordo che lo lega alla Lazio fino al 2025. Ci sono ancora dei dubbi sul suo futuro e sul rapporto con Claudio Lotito. Anche questa estate è stata costellata di polemiche tra il tecnico e il presidente a causa delle scelte di calciomercato. E iniziano a circolare già nomi nuovi che possono fare al caso della Lazio.

Il futuro di Sarri è sempre in bilico e anche alla fine di questa stagione si avrà un summit per capire se sarà possibile continuare insieme o meno.

Futuro Sarri incerto alla Lazio: le ultime

Maurizio Sarri e la Lazio non sono certi di continuare insieme nel prossimo futuro. Il tecnico ha svolto un lavoro straordinario nei suoi primi momenti in biancoceleste, riportando anche la squadra a giocare la Champions League. Nel corso dei mesi, però, ci sono state molte frizioni con Claudio Lotito perché caratterialmente si sono spesso trovati a scontrarsi a causa del calciomercato.

Sarri e la Lazio potrebbero separarsi al termine della stagione in corso. Il summit decisivo avverrà ovviamente verso maggio e si deciderà ufficialmente se continuare o meno insieme.

Secondo le ultime notizie non è da escludere l’addio di Sarri alla Lazio. E i dirigenti biancocelesti stanno già cercando un nome nuovo.

Addio Sarri: individuato il sostituto

La Lazio e Maurizio Sarri potrebbero dirsi addio a fine stagione. Il tecnico biancoceleste è già entrato nella storia del club con un secondo posto insperato all’inizio della scorsa stagione, ma vuole certezze per continuare.

Viste le continue frizioni con Lotito, le trattativa per il rinnovo sono state frenate e i discorsi riprenderanno solo al termine della stagione. E non è detto che si arrivi a un accordo, anzi. Le possibilità di addio – anticipato rispetto alla naturale scadenza del contratto, prevista per il 2025 – sono comunque alte.

Il sostituto di Sarri alla Lazio potrebbe essere Matias Almeyda. L’allenatore argentino ha giocato nella Lazio dal 1997 al 2000 e sarebbe pronto a tornare.

Almeyda prossimo allenatore della Lazio

Matias Almeyda è uno degli allenatori emergenti più interessanti del panorama mondiale. Prima in Argentina e ora con l’AEK Atene sta mostrando qualità importanti che lo hanno portato ad essere considerato come uno dei candidati alla panchina della Lazio.

Secondo quanto riferisce Tyc Sports, Almeyda potrebbe diventare il prossimo allenatore della Lazio. Già al termine di questa stagione si potrebbe arrivare all’accordo definitivo. È già stato calciatore dei biancocelesti e conosce bene l’ambiente e inoltre continuerebbe l’ottimo lavoro già iniziato da Sarri.