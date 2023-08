Juventus, post d’addio: saluta i tifosi, ecco dove giocherà

Post di addio nell’annuncio social fatto dal calciatore della Juventus che, dopo le indiscrezioni venute fuori, saluta così tutti all’Allianz Stadium.

Il calciatore ha salutato, dopo l’amichevole odierna dalla quale è stato escluso, i tifosi della Juventus. Più di qualcuno ha apprezzato i messaggi, trovati sinceri da parte di chi adesso giocherà con un’altra maglia, magari ancora in Serie A, stando a quelle che sono le indiscrezioni sulla destinazione.

Il post pubblicato sui social da parte del calciatore non lascia più dubbi, specie dopo i rumors di calciomercato che sono circolati su di lui nel periodo più recente. Ci sarebbe stata una rottura tra la società e il giocatore in questione, tanto da arrivare a pubblicare un post proprio in serata, dopo l’amichevole all’Allianz Stadium disputata dai bianconeri.

Calciomercato, post di addio apparso sui social: fuori la verità

Fuori la verità sui social, da parte del calciatore della Juventus che ha mandato un messaggio chiaro alla tifoseria dopo i fatti accaduti con la società che hanno spinto il calciatore alla scelta di salutare.

Una rivoluzione che, per stessa ammissione di Allegri, è dettata dalla società che sta andando verso un mercato diverso dal solito, con Cristiano Giuntoli a capitanare quella che sarà la Juventus del presente e del futuro, a caccia di un piazzamento in Europa per l’annata che sta per cominciare.

A non essere più protagonista della Juventus, nel 2023/2024 è un simbolo del club, il capitano Leonardo Bonucci. Lo stesso – in realtà ormai ex capitano – ha salutato i tifosi ringraziandoli, in un messaggio chiaro e netto dove sottolinea che i motivi della rottura non dipendono da lui.

Mercato Juventus, Bonucci annuncia il suo addio: messaggio sui social

Il messaggio – parzialmente criptico – sembra diretto sull’addio alla Juventus, per Leonardo Bonucci. Sui social, scrive: “All’Allianz Stadium ho imparato, combattuto, sognato e l’ho fato tanto, oltre ogni singola possibilità. La realtà di oggi, in un posto dove al di là di tutto continuo a percepire come casa, continua ad insegnarmi quanto amore e affetto possano arrivare oltre a situazioni che sono state imposte. Vi ringrazio tutti voi, juventini, dal primo giorno fino ancora a oggi”.

Ultime su Bonucci: rivale in Serie A? Le ipotesi

Leonardo Bonucci potrebbe diventare rivale della Juventus in Serie A, rumors non ne erano mancati neppure col Napoli, club che poi ha rimpiazzato Kim col difensore Natan. Ma altrove, magari alla Roma che si è appena separata da Ibanez, o alla Lazio, per dare a Maurizio Sarri un’alternativa valida per la Champions League, in difesa. Tra le ipotesi estere, invece, c’è quella dell’Ajax.