Iniziano i problemi, è il primo infortunio: svelati i tempi di recupero

La Serie A è appena iniziata ma ci sono già i primi problemi per gli allenatori, con gli infortuni che iniziano a creare difficoltà.

Il calcio italiano è già al centro di numerose novità che stanno cambiando il campionato appena iniziato. Le squadre stanno iniziando a capire quali sono i reali obiettivi da perseguire che potrebbero essere diversi da quelli di qualche settimana. Tanto passerà anche dalla condizione fisica dei calciatori migliori che dovrà reggere più a lungo possibile, anche con un’ottima preparazione atletica.

Ci sono i primi problemi che iniziano a serpeggiare nelle fila dei club e iniziano a preoccupare gli allenatori.

Primo infortunio e preoccupazione: c’è un problema

La Serie A è già iniziata alla grande per molti club che hanno seguito alla lettera gli obiettivi che si erano prefissate le società e hanno iniziato a vincere. Gli allenatori si sono detti già soddisfatti di quanto visto fino ad oggi in campo ma ci sono ancora delle cose da migliorare ogni giornata per continuare a far bene.

Il campionato è iniziato ma ora si fermerà per la sosta nazionali e c’è da capire se tutti riusciranno a partecipare e soprattutto se riusciranno a mantenere le condizione fisica al ritorno.

Intanto ci sono i primi problemi legati alle condizioni fisiche dei calciatori più importanti. L’infortunio ha creato un po’ di preoccupazione anche all’allenatore e a tutto l’ambiente.

Torino, infortunio Vlasic: le condizioni

Il Torino perde Nikola Vlasic per infortunio. Il calciatore croato ha dovuto abbandonare la partita contro il Genoa e il suo ko ha creato un po’ di apprensione per Ivan Juric e per la tifoseria granata.

Al minuto 64 di Torino-Genoa Vlasic è andato out per un infortunio muscolare. Dopo uno scatto si è toccato il flessore sinistro e ha subito chiesto il cambio. Al suo posto è entrato Radonjic che, poi, ha risolto la partita con un gol spettacolare. Il trequartista croato è stato acquistato quest’estate dal West Ham a titolo definitivo dopo il prestito della passata stagione e si è subito messo a disposizione di Juric.

Le condizioni di Vlasic saranno valutate solo nella giornata di domani e si potrà capire se ci sono problemi importanti o si tratta di un semplice fastidio.

Vlasic out per infortunio: Juric tranquillo sui tempi di recupero

“Mi hanno detto nulla di preoccupante“, ha svelato Ivan Juric sull’infortunio di Nikola Vlasic. Il tecnico non è parso preoccupato per le condizioni del suo trequartista e se fosse come da lui annunciato allora i tempi di recupero saranno molto brevi.

Domani il Torino farà gli esami strumentali del caso e si valuteranno definitivamente le sue condizioni. Con ogni probabilità sarà in campo nella partita contro la Salernitana del prossimo 18 settembre.