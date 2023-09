Rivelazione shock, tifosi preoccupati: “Ho vissuto l’inferno”

Il calcio è lo sport del popolo e dei grandi campioni che, però, non sempre vivono bene le esperienze sportive: il racconto shock della stella.

I campioni del calcio moderno sono spesso anche sotto i fari dei media e sotto continue critiche dei tifosi a ogni partita sbagliata. È questo il motivo che, spesso, fa sì che ci siano addii improvvisi e scelte diverse da quelle che vorrebbe la società o la stessa tifoseria. Al PSG si è vissuta una vera e propria rivoluzione, con l’addio di Neymar e Messi che hanno cambiato la rosa.

La situazione a Parigi è cambiata proprio in questa stagione e ora Al-Khelaifi ha intenzione di vincere trofei importanti.

PSG, rivoluzione totale della rosa: i tifosi attendono miglioramenti

Il PSG non ha vinto trofei importanti dall’insediamento di Nasser Al-Khelaifi come presidente del club francese. Ci sono stati investimenti di altissimo spessore che hanno costruito spesso una squadra di all-star ma mai vincente in Europa. Le ultime due stagioni sono state quelle più importanti dal punto di vista dei calciatori, con Neymar, Messi e Mbappé che hanno provato a fare il meglio possibile ma senza portare vittorie.

Poi in estate c’è stata la rivoluzione totale, con Neymar e Messi che sono andati via per vivere esperienze calcistiche estremamente diverse da quanto fatto fino ad ora.

I tifosi sono in attesa di conoscere il nuovo PSG ma hanno anche mandato messaggi “poco carini” nei confronti di Neymar e Messi al loro addio.

Neymar racconta l’inferno vissuto al PSG: parole forti

L’addio di Neymar al PSG è stata una sorta di liberazione per l’attaccante brasiliano. Non è mai, o quasi, riuscito a esprimersi al meglio delle sue potenzialità e qualità e ha deciso di chiudere la carriera in Arabia Saudita.

“Io e Messi abbiamo vissuto l’inferno a Parigi“, racconta Neymar in un’intervista a O Globo, “Messi è passato dalle stelle con l’argentina a momenti infernali con i tifosi del PSG. Di sicuro non meritava di lasciare così il PSG“.

Con queste parole ha voluto lanciare una forte accusa ai tifosi del PSG che non sono stati morbidi con i due campioni sudamericani. Si aspettavano molto di più, avrebbero voluto vincere la Champions League con il loro talento, unito a quello di Kylian Mbappè.

Neymar minacciato dai tifosi del PSG prima dell’addio

Il rapporto tra i tifosi del PSG e Neymar è stato a dir poco pesante nell’ultimo periodo. I tifosi parigini non vedevano un atteggiamento corretto del brasiliano e mandarono un messaggio molto preciso e preoccupante.

“Non ha più il diritto di sbagliare altrimenti il percorso di redenzione sarà lungo, anzi molto lungo. Spesso ha mancato di rispetto al PSG, persino umiliando il club e nei suoi confronti ora ci sarà solo indifferenza”.