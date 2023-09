Inter: 80 milioni sul piatto, a gennaio può partire

Il calciomercato non finisce mai in casa Inter. Rumors di calciomercato preoccupano e non poco i tifosi nerazzurri.

La stagione dell’Inter di Simone Inzaghi è cominciata nel migliore dei modi. Tre vittorie e nove punti e una formazione che sembra funzionare a memoria; nessun problema con una squadra che nonostante le cessioni è piuttosto competitiva.

Un attacco nuovo, Sommer e Pavard al posto di Onana e Skriniar e tanti cambiamenti per una squadra che punterà quest’anno non solo alla qualificazione in Champions League, ma anche e soprattutto alla vittoria dello scudetto e di conseguenza alla seconda stella. Ma in casa Inter è sempre tempo di calciomercato e gli ultimi rumors fanno letteralmente tremare i tifosi nerazzurri.

Negli ultimi anni la società ha lavorato praticamente con un mercato a spese zero, utilizzando il ricavato dalle cessioni e provando a finire quasi sempre il mercato in attivo. Da Hakimi fino a Lukaku senza dimenticare le ultime cessioni di Onana e Brozovic, l’Inter effettua acquisti sfruttando le cessioni e appare probabile, visto le difficoltà della famiglia Zhang, che la società continui su questo trend. E’ possibile che un big della formazione nerazzurra possa salutare, e possa farlo anche nella sessione estiva di calciomercato.

Inter, occhio alle pretendenti per Barella

Il calciatore nerazzurro Nicolò Barella è, insieme a Bastoni e Lautaro, uno dei pochi big rimasti in nerazzurro, ma la società deve fare attenzione. Su Barella ci sono gli occhi della Premier League e addirittura alcuni due top club sono sulle tracce di Nicolò.

Le squadre in questione sono Chelsea e Liverpool e sono pronte a fare di tutto per comprare il calciatore dell’Inter e della Nazionale, prelevandolo già a gennaio. Al momento questa ipotesi appare piuttosto complicata ma una grande offerta, almeno 80 milioni di euro, potrebbe far vacillare la dirigenza nerazzurra.

D’altronde l’ultima sessione di calciomercato ha portato diversi rinforzi a centrocampo, in primis l’ex Sassuolo Davide Frattesi, calciatore che in tanti accomunano e vedono come sostituto ideale del nerazzurro. Inoltre – grazie a questa eventuale cessione – l’Inter realizzerebbe una plusvalenza da record e potrebbe finalmente ‘mettere a posto’ il bilancio. Il mercato è appena concluso ma continuano i rumors e presto i tifosi nerazzurri potrebbero perdere un altro beniamino.

Dopo Lukaku, dopo Onana e Brozovic dell’ultima sessione e magari Barella, il simbolo del club nerazzurro degli ultimi anni. In maglia nerazzurra Barella ha collezionato 190 presenze e 20 reti, oltre a tanto altro, ma questi potrebbero essere gli ultimi mesi del sardo a Milano.