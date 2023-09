Juventus: condizioni Chiesa, notizia confermata dagli esami

Nuovi aggiornamenti che arrivano direttamente per la Juventus e l’Italia per quanto riguarda le condizioni di Federico Chiesa, il giocatore che ha lasciato il ritiro nelle ultime ore per infortunio.

Un nuovo intoppo, muscolare questa volta, per un giocatore che da anni sta provando ad ottenere il meglio dalla sua carriera per capire come si risolverà la situazione. Ci sono ora dei nuovi aggiornamenti al riguardo.

Il giocatore è stato costretto a dover lasciare il ritiro e a mettersi a disposizione dei medici del suo club per trovare la migliore soluzione in vista dei prossimi anni.

Juventus: Chiesa infortunato, le ultime

Un momento complicato per la Juventus di Massimiliano Allegri che ora deve fare i conti anche con il caso Pogba. Una vicenda davvero difficile che però bisognerà capire come si evolverà. Intanto, ci sono anche altre notizie che riguardano la Juve e quello che sta succedendo.

In vista del ritorno al campionato sono stati effettuati dei nuovi esami al J Medical da parte di Chiesa e la Juventus che hanno dato esito positivo e non ci sono lesioni o altri tipi di problemi per il giocatore. Finalmente una buona notizia per la Juventus dopo il caos che è accaduto in queste ultime ore.

Juventus: condizioni Chiesa, quando rientra

Al momento le condizioni di Chiesa sono buone e c’è positività in vista di quella che sarà la prossima partita del club bianconero. Allegri pensa che potrà puntare su Federico al momento che sceglierà gli 11 da mandare in campo in vista del big match che si giocherà sabato prossimo di ritorno dalla sosta delle Nazionali. La Juve affronterà la Lazio dell’ex Sarri e si punta a vincere ancora.

Grande attesa per Juventus Lazio con la società bianconera che spera di avere a disposizione Chiesa per questa grande partita. Decisive le prossime ore per capire come andrà a finire la scelta dell’allenatore. Al momento però il segnale è quello di vedere titolare l’attaccante.

Juve: l’obiettivo di Chiesa

E’ chiaro l’obiettivo di Federico Chiesa quest’anno con la Juventus. Il giocatore a livello personale vuole fare di tutto per arrivare a doppia cifra di gol e anche di assist, l’inizio di stagione è stato sicuramente importante e vuole continuare su questa strada.

Per quanto riguarda i traguardi con la società Chiesa vuole provare a portare la Juve a lottare per le prime posizioni di classifica con la lotta allo scudetto e sicuramente punta a far tornare il club in Champions League. C’è poi anche l’obiettivo della Coppa Italia da portare avanti.