Inter: cessione in corso, cominciata la riunione

Inter ceduta da Zhang, è il tema centrale che questa mattina è stato svelato da uno dei quotidiani sportivi italiani.

Da settimane sarebbe una due diligence sui conti dell’Inter con un fondo saudita che sarebbe interessato a prelevare parte della società nerazzurra se non tutta, nella sua interezza.

Zhang vorrebbe tenersi stretto il suo gioiello, che ha portato fino alla finale di Champions League dopo aver portato diversi trofei a Milano tra cui anche lo Scudetto vinto nell’annata con Antonio Conte. Potrebbe, questo, essere l’ultimo anno di Zhang da presidente dell’Inter.

Inter, cessione di Zhang: sta succedendo in queste settimane

Sta succedendo in queste settimane, come rivelato in mattinata, c’è la banca d’affari della Raine Group che si sta occupando di trovare un acquirente per la società dell’Inter della famiglia Zhang, pronta alla separazione dai nerazzurri.

C’è la volontà da parte dell’Inter di vendere, per risolvere i problemi finanziari che la stessa società della famiglia Zhang sta vivendo da diverso tempo. E c’è un fondo pronto ad accontentare le richieste dello stesso Zhang, con una proposta ricchissima e che va a superare le cifre spese dal gruppo RedBird per il Milan.

È da alcune settimane che sono in corso dei contatti per la cessione dell’Inter, con Steven Zhang pronto a vendere il club attraverso la stessa banca che ne fa da tramite. E con la nuova società verrebbe fuori anche il nuovo stadio, che l’Inter con Zhang non è mai riuscito a realizzare.

Inter, cessione Zhang: i nuovi proprietari saranno sauditi, le cifre

La proposta economica soddisfa le richieste della famiglia Zhang per la cessione dell’Inter al fondo saudita. Tant’è che c’è infatti un fondo dall’Arabia Saudita pronto a prelevare l’Inter, disposto a versare nelle casse della famiglia Zhang una cifra intorno ai 1,3 miliardi di euro per prelevare l’Inter.

Il fondo ha sede in Bahrein ma dispone di fondi, appunto, vicino all’Arabia ed è pronto ad investire tali cifre in Italia. La stessa società pronta ad investire lo fa dopo i recenti risultati dell’Inter che, tra quanto vinto in Italia e quanto mostrato in Europa, si è creato il proprio appeal anche a certi livelli, con gli arabi pronti ad investire anche nel calcio italiano.

Il precedente sorride a Zhang e all’Inter: ecco chi c’è dietro la nuova società

Dietro il passaggio dalla società di Zhang a quella del fondo saudita c’è il team che ha gestito il passaggio dalla società di Abramovic a quella nuova, al Chelsea, risolvendo l’intricatissima situazione che vivevano i Blues. Un precedente che fa dunque sorridere l’Inter in merito alla realizzazione dell’affare e che ha poi visto, malgrado gli errori tecnici fatti sui calciatori scelti, un mercato ricchissimo per il club londinese.