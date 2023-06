Inter e Milan bruciate: destinazione a sorpresa per Kessie

Probabilmente, il forte centrocampista, Franck Kessié lascerà Barcellona, ma non è in una delle milanesi che andrà.

Quando ormai manca sempre meno all’apertura ufficiale del calciomercato, Inter e Milan, almeno stando alle voci, si contenderebbero diversi calciatori. L’unica squadra italiana a vincere trofei oltre allo scudettato Napoli, è proprio quella nerazzurra, che però oltre a quella di Skriniar, potrebbe dover far fronte anche ad altre partenze. Su tutte, si teme per quella di Marcelo Brozovic.

Il Milan invece è piuttosto sicuro che di esuberi da smaltire ce ne saranno parecchi, se si riuscissero a piazzare tutti, potremmo anche dire che siano tanti. Soprattutto dopo che la scelta per il prossimo anno è ricaduta ancora su Stefano Pioli, con cui diversi calciatori non hanno trovato spazio, è molto probabile che ci sarà una mini-rivoluzione. Inoltre, a sorpresa sta per ufficializzare il suo addio anche Sandro Tonali.

Qualche mese fa si iniziò a paventare un’ipotesi spiacevole per i tifosi del Diavolo, ovvero che il loro ex beniamino, Franck Kessié potesse passare dopo un solo anno di assenza da Milano, all’Inter. L’idea sarebbe venuta agli uomini di mercato nerazzurri, soprattutto perché sembrerebbe che l’ivoriano non stesse trovando il minutaggio desiderato, nella sua nuova squadra, il Barcellona.

Kessie colpo a sorpresa: Inter e Milan ko

Idea che a quel punto avrebbe solleticato anche lo stesso Milan, dove Kessié è già stato bene ed ha già fatto vedere grandi cose, mentre però lo stesso centrocampista affermava ai giornali spagnoli di volerci provare ancora fino a mettere l’allenatore del Barça nelle condizioni di farlo giocare. Ora però, nuove voci di mercato sul classe ’96, vengono fuori. A parlare di lui, gli esperti di mercato di fichajes.net.

L’ex rossonero è arrivato solo da un anno in Spagna, ma tra problemi con il Fair Play finanziario ed il fatto che lui stesso non trovi continuità, i Blaugrana potrebbero pensare ad una cessione, magari a titolo temporaneo. Il fatto però è che a quanto pare, sia Inter che Milan starebbero per rimanere beffate.

Infatti, a pensare seriamente a Franck Kessié, ci sarebbe l’Atletico Madrid di Simeone. Rispetto a pochi mesi fa, lo stesso ivoriano nelle sue interviste avrebbe già aggiustato il tiro, dicendosi disponibile a partire anche per la Premier League, ma solo se il Barcellona lo volesse. Intanto, i Colchoneros che starebbero per perdere sia Saul Ñiguez che Thomas Lemar, monitorano la situazione. L’impressione è che saranno loro i primi a presentare una vera offerta.