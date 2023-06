Giorgia Venturini, gonna e tacchi da capogiro: visione bollente

In forma smagliante la conduttrice Giorgia Venturini, che si prepara all’estate ma nel frattempo continua ad appassionare in televisione.

Se vi è capitato di seguire il programma Mediaset chiamato X-Style negli ultimi tempi, ovvero il rotocalco televisivo legato al mondo della moda e alle tendenze del momento, avrete sicuramente fatto la conoscenza della bella conduttrice Giorgia Venturini.

Una donna che si sta facendo spazio nel mondo dello show-business, grazie alle qualità da presentatrice ma anche per la presenza scenica decisamente sopra la media. Nata in provincia di Rimini nel 1983, Giorgia è una donna di grande eleganza e stile, che sicuramente si sta ben comportando in questo ruolo televisivo.

Giorgia Venturini, per chi non lo sapesse, vantava anche una certa amicizia con Silvio Berlusconi, lo storico patron di Fininvest ed ex capo del governo scomparso qualche giorno fa. Infatti la donna era molto amica di Nicole Minetti, l’ex deputata di Forza Italia che evidentemente l’ha introdotta alla conoscenza del Cavaliere in tempi non sospetti.

Giorgia Venturini, che eleganza: il suo outfit per la TV è davvero mozzafiato

Una donna dal grande fascino e dai lineamenti davvero attraenti e curati. Giorgia Venturini incarna la bellezza mediterranea: carnagione scura, occhi marroni e profondi, lineamenti marcati e capelli scuri. Insomma, una classica figura attraente che sa unire la sua bellezza di base ad un’eleganza indiscutibile.

Infatti, su Instagram, la Venturini appare anche in modalità lavorativa. Come nell’ultimo post pubblicato sul proprio account, in cui la conduttrice ha voluto svelare il suo outfit prima di registrare una puntata del programma X-Style. La 39enne riminese è apparsa con enorme stile, camicetta bianca e gonna nera in pelle, con tanto di scarpe col tacco estive ed aperte da non passare inosservate.

In attesa di ‘scoprirsi’ per le vacanze estive in spiaggia, Giorgia Venturini dunque si dedica al lavoro ed al programma che ormai conduce dal dicembre 2020 su Canale 5. Intanto si gode anche la sua famiglia, come mostrato spesso su Instagram: la conduttrice è diventata lo scorso anno mamma della piccola Sole Tea, avuta con il compagno Marco De Santis.

Prima di mettere su famiglia, Giorgia Venturini era stata protagonista de L’Isola dei Famosi nel 2019. Durante l’edizione del noto reality show la bella Giorgia finì al centro di uno strano intreccio, secondo cui l’influencer Taylor Mega le avrebbe proposto, mentre non erano riprese dalle telecamere, di iniziare una sorta di relazione omosessuale per creare attenzione e scandalo. Ma la Venturini si sarebbe rifiutata prontamente.