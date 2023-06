Balotelli, nuova chance in Serie A: destinazione a sorpresa

Balotelli potrebbe tornare in Serie A: ultima chance per il campione italiano, destinazione sorprendente per l’attaccante.

Mario Balotelli è pronto a tornare in Serie A. L’attaccante del Sion potrebbe avere la tanto attesa ultima occasione per imporsi definitivamente nel campionato italiano.

Dopo aver girovagato per l’Europa, accettando anche di mettersi alla prova in tornei minori, il centravanti potrebbe guadagnarsi un’ultima chance per lasciare davvero il segno nel nostro calcio, alla corte dell’unico allenatore che forse potrebbe riuscire a domare il suo istinto ‘autodistruttivo’.

La voglia di Italia di Balotelli non sorprende. Più volte negli scorsi mesi l’attaccante ha lanciato chiari messaggi al nostro calcio, facendo capire essere pronto a tornare e di sentirsi ancora in grado di fare la differenza. Per lui si era parlato di nuove avventure in Serie B (al Palermo in particolare), ma a quanto pare c’è chi potrebbe pensare di dargli una nuova occasione anche nella massima categoria.

D’altronde, i numeri sono dalla sua parte. Dopo aver fallito le sue ultime occasioni italiane, al Brescia in Serie A e al Monza in Serie B, l’ex attaccante azzurro è rinato in Turchia con la maglia dell’Adana Dermispor (19 gol in 33 presenze nella stagione 2021/22), e ha in parte confermato il suo buon momento in Svizzera, mettendo a segno 6 reti in 19 presenze con il Sion. Numeri che potrebbero spalancargli ancora una volta le porte del nostro calcio. Forse per l’ultima grande occasione della sua carriera.

Balotelli lascia il Sion e torna in Serie A: ecco dove giocherà

Il rapporto tra Balo e il Sion è destinato a interrompersi, e questo sembra chiaro ormai da diverse settimane. Più volte l’attaccante ha fatto capire di essersi stancato del calcio svizzero e di aver bisogno di una nuova avventura più stimolante, in una squadra in grado di proporgli un progetto magari anche più ambizioso.

E l’ultimo episodio di cronaca che lo ha coinvolto, quello relativo alla rissa con il direttore sportivo del Sion, non fa altro che avallare l’ipotesi di un suo addio imminente.

A sorprendere davvero è però la destinazione. Dopo le ultime esperienze italiane, in pochi avrebbero pensato che un club del nostro campionato potesse concedergli ancora una chance. Men che meno una squadra di Serie A. Invece, stando alle ultime voci di mercato, ci starebbe seriamente pensando una delle neopromosse dell’ultima stagione, il Cagliari di Claudio Ranieri.

E forse potrebbe rappresentare per Balo davvero l’ultima occasione di esplodere nel nostro calcio. Chi più di Ranieri, con la sua esperienza, la sua calma e la sua amabilità, potrebbe essere in grado di placare il carattere burrascoso dell’attaccante scuola Inter? Al momento si tratta solo di rumor, indiscrezioni d’inizio estate, forse sogni o illusioni.

Alla fine del mercato manca ancora molto. Vedremo se arriverà un affondo concreto per riportare Balotelli a casa o se l’attaccante bresciano dovrà cercare fortuna ancora una volta lontano dal nostro paese. In quel caso, dovrebbe dire definitivamente addio a ogni sua ambizione di rilancio anche in ottica Nazionale, nonostante le candidature che aveva avanzato negli scorsi mesi e i messaggi inviati al ct Mancini dopo il fallimento di Qatar 2022.