Inter, ecco il proprietario finlandese: club venduto entro fine mese

C’è una deadline per la cessione dell’Inter: ecco le ultimissime riguardo il futuro della società nerazzurra.

Secondo alcune indiscrezione c’è già una data per la vendita della società. Steven Zhang è pronto a cedere l’Inter ad un finlandese. E’ questione di tempo ma l’opzione è reale e resta sul tavolo di Suning che entro maggio 2024 dovrà restituire un prestito di oltre 300 milioni di euro. Una vicenda, questa, che andrà seguita passo dopo passo con la squadra che nel frattempo è estranea da tutte queste situazioni. L’obiettivo di Marotta è quello di isolare i giocatori da vicende extra campo che possono compromettere il loro rendimento. Intanto, i tifosi sono in attesa di una svolta societario anche riguardo il futuro proprietario dell’Inter che può essere finlandese.

Per il momento i risultati ottenuti dalla squadra stanno dando ragione alla dirigenza e a Steven Zhang che s’è accerchiato di validi dirigenti che hanno messo in campo una politica aziendale utile per le casse del club. Le cessioni dell’estate scorsa sono servite a portare avanti il nuovo progetto Inter. La rosa è altamente competitiva per vincere in campionato e competere anche in Champions League. La stagione si preannuncia ricca di successi, intanto sul fronte societario si muove qualcosa: ecco le ultimissime sul futuro dell’Inter e di Steven Zhang. C’è una data per la cessione del club. C’è un indizio che non lascia dubbi sul futuro proprietario della squadra.

Serie A: cessione Inter, la decisione di Zhang

Il giornalista del Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo, che più volte s’è occupata di questa vicenda relativa alla cessione dell’Inter, ha confermato che questa ipotesi è quella più percorribile per la famiglia Zhang con Suning che non se la sta passando bene in Cina. Rispetto a qualche anno fa, gli affari sono diminuiti ed è per questo motivo che anche la politica societaria nel mondo del calcio è cambiata con le cessioni dei big che sono servite a finanziare il calciomercato in entrata.

Il futuro dell’Inter dipenderà dalla strategia cinese, con il debito di Suning con il fondo Oaktree che scadrà a maggio 2024. Nel caso in cui non si riuscirà a restituire tutto, servirà un rifinanziamento del debito oppure l’Inter andrà totalmente alla società americana. Intervenuto qualche settimana fa su TMW Radio, l’ex calciatore Massimo Brambati ha parlato in questo modo del destino dell’Inter:

“Entro ottobre devono vendere, ciò è quello che mi risulta con Oaktree che per 300 milioni prende l’Inter. Una cifra molto bassa rispetto al valore reale che ha oggi il club. Marotta sta lavorando per vendere la società e confermare tutto il management” .

Inter a Zilliacus, Zhang valuta la cessione del club

Chi sarà il nuovo proprietario dell’Inter? Thomas Zilliacus può diventare il nuovo presidente dell’Inter. Queste le parole del finlandese che aveva già aperto a questa ipotesi qualche mese fa. L’uomo d’affari era a lavoro per creare un fondo che potesse rilevare la società insieme ad altri investitori.