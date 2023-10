Nuovo caso Osimhen, denuncia del Napoli: si va in Tribunale

In casa Napoli è scoppiato un nuovo caso Osimhen: ora il Napoli è pronto a fare causa e a portare tutti in Tribunale.

La situazione si sta facendo sempre più complessa per gli azzurri che stanno cercando di risolvere tutti i problemi che stanno nascendo intorno al nome del bomber nigeriano. Ci sono state molte difficoltà che hanno creato caos e polemiche in questo ultimo periodo ma ora la situazione è tornata a farsi incandescente.

Osimhen e il Napoli sono in un momento molto importante e presto si deciderà il futuro. Per il momento Rudi Garcia se lo sta godendo e spera che possa fare tanti gol fino alla fine della stagione.

Napoli, caos intorno a Osimhen: c’è un altro problema

Il Napoli si gode il talento di Victor Osimhen e spera che il bomber nigeriano possa migliorare sempre di più il suo status e ripetere la stagione dell’anno scorso. Negli ultimi giorni è nato un caos tremendo intorno alla sua figura per un’accusa di razzismo mossa da persone vicine a Osimhen che non hanno visto di buon occhio un video pubblicato dal club.

Il caso Osimhen si è protratto per più di una settimana e poi sembrava aver trovato la calma dopo che il nigeriano aveva messo fine a tutte le accuse con una storia su Instagram in cui chiariva la situazione.

Ora però il caso Osimhen è tornato fortemente in auge ma questa volta è il Napoli la parte lesa.

Nuovo caos Osimhen: il Napoli contro Giochi Preziosi

Nella giornata di ieri è stato annunciato l’arrivo di un nuovo giocattolo della Giochi Preziosi: il Cicciobello Bomber, edizione calcistica del famoso bambolotto che ha sempre fatto felice tanti bambini nel corso degli anni.

Il Napoli, però, ha trovato subito il modo di rivendicare la proprietà di questo nuovo giocattolo che richiama le fattezze di Victor Osimhen, dai capelli biondi alla mascherina sul viso, con il numero 9 sul pantaloncino ed il completino che ricorda quello adottato dal Napoli lo scorso anno.

Inoltre il bambolotto della Giochi Preziosi arriverà nei negozi in questo mese al costo di 70 euro. Il Napoli, però, non ha dato licenza per la creazione del e per tutelare l’immagine dei prodotti ufficiali, ne sta chiedendo il ritiro immediato dal mercato.

Napoli contro Giochi Preziosi: si rischia il Tribunale

Il Napoli ha chiesto a Giochi Preziosi il ritiro dal mercato del Cicciobello Bomber. I legali della due società stanno cercando un accordo per evitare lo scontro totale e si attendonon novità nelle prossime ore.

Se non si dovesse trovare un accordo, però, è facile prevedere possa esserci un’azione legale nei confronti della Giochi Preziosi per l’utilizzo dell’immagine simile al volto di Victor Osimhen e delle texture della maglia ufficiale della SSC Napoli.