Inter, il big è ai saluti: Inzaghi ne perde un altro

Estate di calciomercato ricca di colpi di scena per l’Inter che nei prossimi giorni saluterà probabilmente un altro pezzo pregiato.

La prima settimana di calciomercato si è ufficialmente conclusa e, tirando le somme, chi è sembrato più attivo è stato l’Inter. I vicecampioni d’Europa hanno perso qualche pezzo, come Marcelo Brozovic finito in Arabia Saudita, ma hanno anche portato a termine due acquisti niente male: Marcus Thuram e Davide Frattesi. Ora, però, per il club nerazzurro potrebbe essere tornato il tempo di dover nuovamente cedere.

Oltre al centrocampista croato passato all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, l’Inter in queste sessione di calciomercato ha già perso anche Edin Dzeko e Milan Skriniar. Senza dimenticare Samir Handanovic, Roberto Gagliardini e Danilo D’Ambrosio. A questi bisogna aggiungere anche il prestito scaduto di Romelu Lukaku e altri nomi che da qui alla fine dell’estate potrebbero fare le valigie e partire.

Si sapeva che in questo periodo il club meneghino avrebbe potuto perdere qualche pezzo e in questo momento si sta parlando con insistenza dell’addio di un top. Il club ha fatto il prezzo e ha anche già individuato il possibile sostituto. Le prossime settimane vedranno l’operazione farsi particolarmente rovente.

Calciomercato Inter, addio ad un passo: le cifre dell’affare

L’addio più illustre in casa Inter è questo momento rischia di essere quello del portiere camerunense André Onana, arrivato a parametro zero dall’Ajax un anno e fa richiestissimo all’estero. Soprattutto dal Manchester United del suo ex tecnico ai tempi dei lancieri Erik Te Hag. L’Inter è disposto a vendere e a dar vita ad una ricchissima plusvalenza, a patto che venga accettata la richiesta specifica del club.

La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: il club di mister Simone Inzaghi non ha intenzione di scendere al di sotto dei 60 milioni di euro per il suo cartellino. Soldi che la società sembra già pronta a reinvestire in un paio di trattative. La prima riguarderebbe l’acquisto di Lukaku, all’Inter serve un centravanti di ruolo, e la seconda un nuovo portiere.

I nomi preferiti per sostituire il classe 1996 tra i pali è quello di Marco Carnesecchi dell’Atalanta, club orobico che ha chiesto una somma vicina ai 15 milioni di euro. L’altro nome che stuzzica la fantasia dei tifosi e anche quella del club è invece quello dell’estremo difensore ucraino Anatoliy Trubin. Prezzo molto simile anche per il portiere dello Shakhtar Donetsk.