UFFICIALE – Inter: ceduto il bomber argentino, lascia l’Europa

Le ultime di calciomercato che riguardano il trasferimento del calciatore pronto ad una nuova sfida. L’attaccante argentino si è convinto e lascia così l’Europa e l’Inter.

I tifosi nerazzurri apprendono la notizia direttamente dal sito ufficiale nerazzurro, dove il club ha deciso di accettare la cessione del proprio talento. Ora ha intenzione di riscattarsi in vista del futuro.

Un momento importante questo ora per il giocatore che torna nel proprio paese e ha deciso di lasciare, almeno per il momento, la zona Europa.

UFFICIALE – Inter: ceduto il bomber

Facundo Colidio ha deciso di lasciare l’Inter e lo ha fatto a titolo definitivo. Il River Plate ha infatti ufficializzato l’acquisto dell’attaccante argentino, che ora è andato nel proprio paese di origine nuovamente e ha firmato un contratto fino al 2025.

Dopo aver vestito la maglia del Tigre in prestito lo scorso anno ora c’è il River Plate che versa 5 milioni di euro nelle casse dell’Inter. Il bomber Colidio, nel 2017, fu acquistato dal Boca Juniors per 7 milioni, saluta senza aver mai giocato una partita ufficiale in maglia nerazzurra.