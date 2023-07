Pinto dice sì a 30 milioni: addio Roma, vola in Premier

Tiago Pinto pronto ad accettare un’offerta dalla Premier League inglese per uno dei titolarissimi della Roma di Mourinho

Il mercato della Roma è ben attivo, anche se il dato pubblicato di recente da alcuni portali web è davvero particolare: i giallorossi sono l’unico club di Serie A finora a non aver speso neanche un centesimo per rinforzare la squadra.

In realtà Tiago Pinto ha già messo a segno quattro colpi: Ndicka e Aouar sono arrivati a parametro zero dopo le rispettive scadenze contrattuali, mentre Llorente e Kristensen sono in prestito gratuito e secco dal Leeds.

Per poter operare su altri calciatori, stavolta in maniera onerosa, Pinto dovrà prima fare qualcosa di inevitabile per un club che si auto-finanzia come la Roma. Ovvero completare delle cessioni. Dopo aver provveduto a ricavare più di 30 milioni da alcuni giovani ed esuberi, ora il general manager potrebbe sacrificare qualche elemento più rilevante.

Tiago Pinto sacrifica Ibañez: in arrivo l’offerta dalla Premier inglese

Il primo calciatore sulla lista di Tiago Pinto da cedere è Rick Karsdorp, terzino olandese considerato in uscita dopo l’arrivo di Kristensen e la conferma di Celik. In queste ore si attendono proposte per il numero 2 della Roma che non vanta buoni rapporti con José Mourinho.

Ma il vero tesoretto potrebbe arrivare dalla cessione di un altro titolare della Roma del recente passato. Ovvero Roger Ibañez, il difensore centrale brasiliano classe ’98 che sembra essere ormai meno utile del solito nelle gerarchie di mister Mourinho. Infatti i giallorossi, essendosi assicurati già calciatori come Llorente e Ndicka, potrebbero anche fare a meno di lui.

Pare che in Premier League da tempo Ibañez vanti diversi estimatori. Su tutti spunta il Tottenham, che potrebbe mettere sul piatto circa 30 milioni di euro. Una cifra ritenuta adeguata dalla Roma (anche se si partiva da una valutazione di 35-40) per cedere l’ex Atalanta e utilizzare il tesoretto su nuovi obiettivi di mercato.

Il Tottenham, ieri sconfitto in amichevole dal West Ham, ha sicuro bisogno di rinforzi in difesa. Infatti è partito Lenglet per fine prestito e non c’è grande fiducia in calciatori come Tanganga, Rodon e Sanchez, tutti dati in uscita. Un difensore già esperto a livello internazionale e rapido come Ibañez farebbe molto comodo alla formazione dell’australiano Postecoglu.

Tiago Pinto dunque attende l’offerta ed è pronto, col benestare di Mourinho, a sacrificare il 25enne brasiliano che ha giocato finora tre stagioni e mezzo nella Roma, alternando grandi prestazioni a prove sottotono e sballate.