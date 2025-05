Inter, Lautaro preoccupa: tabella di marcia, quando torna

L’Inter cercherà di recuperare il prima possibile il capitano nerazzuro Lautaro Martinez. Spunta una nuova decisione per il ritorno in campo dell’attaccante argentino

Simone Inzaghi dovrà prendere la miglior decisione possibile per quanto riguarda il recupero lampo di Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro cercherà di essere protagonista ancora in maglia nerazzurra: spunta la data cerchiata in rosso come evidenziato da Tuttosport.

Una voglia immensa di tornare subito in campo per dare il suo contributo. Lautaro Martinez sta continuando il suo percorso di riabilitazione per essere ancora protagonista con la maglia nerazzurra. Simone Inzaghi si è affidato anche alle seconde linee per l’ostica trasferta contro il Torino: saranno decisivi i prossimi giorni per arrivare così alla decisione definitivo dello staff medico nerazzurro.

Inter, la svolta per Lautaro: il nuovo piano di Simone Inzaghi

Lautaro Martinez non sarà aggregato al resto della squadra in vista della sfida contro la Lazio. Il recupero del capitano dell’Inter prosegue senza sosta dopo qualche giorno di vacanza ad Ibiza. Ha dato il tutto per tutto nella sfida di ritorno contro il Barcellona centrando la finale di Champions League. In pochi giorni è stato recuperato per una gara così importante della stagione: ora sta svolgendo il suo percorso di riabilitazione. Ecco quando tornerà in campo, conosciamo gli ultimi dettagli per il ritorno del Toro.

Lo staff medico nerazzurro valuterà se recuperarlo per la gara contro il Como, ma l’obiettivo primario è quello di averlo a disposizione per la finale di Champions League contro il Psg. Simone Inzaghi continuerà ad affidarsi a Taremi, Arnautovic e Correa per sognare ancora in grande. Un duello a distanza decisivo con il Napoli in vantaggio di un punto in classifica: la prossima giornata di Serie A potrebbe essere già decisiva per lo Scudetto.

La finale di Champions League vedrà Lautaro in campo dal primo minuto: ora si cercherà di capire se sarà pronto per l’ultima sfida di campionato a Como. Cesc Fabregas cercherà di rendere vita difficile anche ai nerazzurri dopo aver collezionato tanti punti contro le big italiane. Ormai ci siamo per gli ultimi sforzi prima del Mondiale per Club che partirà ufficialmente a metà giugno: Inzaghi cercherà di conquistare il double per regalare nuovi successi ai tifosi nerazzurri. Con un Lautaro in più sarà tutto più semplice: il Toro non vede l’ora di rientrare.