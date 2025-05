Palladino via dalla Fiorentina: nuova panchina in Serie A

Per Raffaele Palladino arriva una svolta significativa: il tecnico può dire addio alla Fiorentina e sedersi sulla panchina di un altro club di Serie A. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

E’ stata una stagione molto difficile da commentare quella di cui si è resa protagonista la Fiorentina. Si è resa protagonista di molti alti, a cui però hanno fatto spesso seguito dei periodi, a volte anche piuttosto lunghi, di buio totale. Concentrandoci sulle ultime due settimane, prima due ottime prove nel complesso, tra andata e ritorno, contro il Betis Siviglia in Conference League, poi la pessima prova offerta per 90 minuti contro il Venezia. KO con cui la Viola ha detto definitivamente addio ai sogni di Champions.

Proprio per questo motivo, anche in maniera per certi aspetti sorprendente, è altamente in bilico la posizione di Raffaele Palladino, che non è riuscito a dare alla sua squadra quel qualcosa in più che in molti si aspettavano. In caso di addio, da questo punto di vista, arriva una svolta non di poco conto. Il tecnico ex Monza potrebbe salutare Firenze ma restare comunque in Serie A, dal momento che a quanto pare un nuovo club è pronto a fiondarsi su di lui. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Palladino nella big di Serie A: colpo di scena nel suo futuro

In estate sono tante le panchine che cambieranno padrone, ad ogni livello di classifica ma ancor di più ai piani alti. Basti pensare, in tal senso, che cambieranno allenatore la Roma ed il Milan, ma attenzione anche a Lazio, Juventus ed Atalanta. Ed è proprio su quest’ultima che andiamo a puntare i riflettori. Gian Piero Gasperini, infatti, è fortemente in bilico e per questo motivo gli orobici, secondo quanto raccontato dall’Eco di Bergamo, starebbero valutando con attenzione le alternative. Tra cui svetta proprio Raffaele Palladino.

Sarebbe una soluzione sicuramente suggestiva, soprattutto tenendo in considerazione il fatto che Palladino per certi aspetti è un po’ un figlio di Gian Piero Gasperini dal punto di vista calcistico. In tal senso, potrebbe seguire lo stesso filo rosso, con delle personalizzazione che ovviamente potrebbero magari dare qualcosina in più. Si attendono sviluppi da questo punto di vista, con gli orobici che però hanno anche delle alternative non di poco conto. Attenzione, in tal senso, anche alla candidatura di Thiago Motta, a caccia di riscatto dopo l’esonero della Juventus.