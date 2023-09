Allarme Inter, nuovo infortunio: le condizioni preoccupano

Ora si può parlare di vero e proprio allarme Inter. La formazione di Simone Inzaghi ha infatti perso per infortunio un altro giocatore, le cui condizioni preoccupano e non poco dalle parti della Pinetina.

Nei prossimi giorni il nerazzurro verrà sicuramente rivalutato meglio, casomai con un lavoro differenziato in palestra, ma l’impressione è che questo problema possa tenerlo lontano dai giochi ancora per un pò di tempo.

Di conseguenza è scontata la sua assenza fra i convocati di Simone Inzaghi per la prossima giornata, così come la sarà anche per le prossime, visto e considerato che molto probabilmente lo staff medico dell’Inter non forzerà più di tanto i tempi col giocatore considerata la sua recidività ad infortuni del genere.

Allarme Inter: nuovo stop per il giocatore

Brutte notizie arrivano dall’infermeria della Pinetina per l’Inter di Simone Inzaghi, che continua a perdere pezzi da qualche giorno a questa parte. Dopo Hakan Calhanoglu, infatti, il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di un altro dei suoi giocatori fermatosi nelle scorse ore a causa di un infortunio muscolare che preoccupa tanto.

La diagnosi dei medici ha immediatamente messo sull’attenti Inzaghi e staff, anche perché quella comunicata stamattina parrebbe essere quella definitiva, considerato il fatto che questa è risultato di una valutazione clinica e strumentale alla quale il giocatore dell’Inter si sarebbe sottoposto questa mattina.

Pare dunque essere un calvario senza fine per il nerazzurro, la cui scarsa integrità fisica starebbe decisamente facendo ragionare il club meneghino in vista del prossimo calciomercato invernale. Stando dunque a quanto riportato da Sky Sport, slitta ancora una volta il ritorno in campo con la maglia Inter per Stefano Sensi, costretto a fermarsi per un un nuovo infortunio muscolare, l’ennesimo della sua carriera.

Inter, infortunio Sensi: le condizioni del centrocampista

Nuovo stop per Stefano Sensi. Il centrocampista dell’Inter continua a non avere un’integrità fisica tale da permettergli di poter essere preso in considerazione da Simone Inzaghi. L’ex Monza dal primo ritiro stagionale è stato infatti più volte in infermeria che in gruppo con i compagni, segnale chiaro anche di una condizione che da anni oramai non è ottimale.

In carriera Stefano Sensi ha patito di tutto. Questa volta, stando a quanto riportato da Sky Sport, si tratta di un risentimento muscolare al quadricipite della cosca sinistra. Già che non è stata evidenziata alcuna lesione è positivo, ma considerata, per l’appunto, la recidività del giocatore a problemi del genere, l’Inter ha intenzione di andarci molto cauta.

Sensi ancora ai box: i tempi di recupero

L’ennesimo infortunio della carriera costringe Sensi a rimanere fermo ai box ancora per un pò di tempo. Al momento l’Inter non ha ancora stabilito quelli che potrebbero essere dei precisi tempi di recupero per il centrocampista italiano, che seguirà un programma riabilitativo per tornare, si spera, il prima possibile a disposizione di Inzaghi.