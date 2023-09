Allegri scagionato: “Ecco chi ha cacciato Bonucci”

Bonucci ha puntato il dito contro Massimiliano Allegri ma la decisione di mandarlo via dalla Juventus non è stata del tecnico livornese.

Nell’ormai famosa intervista rilasciata a Riccardo Trevisani di Sport Mediaset, Leonardo Bonucci ha fatto chiaramente capire che dietro questa nuova rottura con la Juventus c’è soltanto un personaggio, vale a dire Massimiliano Allegri.

Il difensore dell’Union Berlino ha raccontato che anche questa volta, proprio come avvenuto nell’estate 2017, il suo allontanamento dalla Juve è stato deciso dal tecnico livornese, con cui non è mai riuscito ad avere un buon rapporto.

Un addio, quello di Bonucci alla Juve, che continua a fare molto discutere, anche alla luce della causa intentata dal giocatore nei confronti del suo ex club. Ma le cose sono andate davvero così? E’ stato proprio Allegri a richiedere alla società bianconera di mandare via il numero 19?

In molti non sono affatto convinti della versione fornita dal difensore azzurro. Sui social molti tifosi si sono schierati dalla parte di Allegri, specialmente coloro che non hanno mai dimenticato il passaggio al Milan di Bonucci e la sua esultanza all’Allianz Stadium dopo il gol siglato in Juve-Milan.

Ma quale Allegri: Bonucci mandato via da un altro

Oltre alla tifoseria, anche alcuni volti noti riferiscono una realtà diversa rispetto a quella raccontata da Bonucci a Trevisani. Tra questi c’è il giornalista Paolo Bargiggia, che ai microfoni di TvPlay si è detto convinto che la decisione finale non sia stata di Allegri. Secondo Bargiggia, infatti, l’iniziativa è stata presa da Cristiano Giuntoli.

Per il giornalista lombardo il nuovo Football Director della Juventus ha capito che l’allenatore toscano non gradiva più lavorare con il difensore di Viterbo e ha scelto di intervenire fin da subito per evitare che la cosa potesse trascinarsi e creare ulteriori problemi allo spogliatoio.

Bargiggia ritiene che la scelta di Giuntoli sia stata azzeccata perché le condizioni fisiche di Bonucci non lo rendono più in grado di giocare nella Juventus. E non è tutto, perché il giornalista lombardo ha rincarato la dose parlando anche dell’intervista rilasciata dall’ormai ex Juve e da sua moglie, Martina Maccari.

Secondo Bargiggia entrambi gli interventi sono stati inopportuni e sono serviti solo a “ricoprire di ridicolo” marito e moglie. Parole molto dure, quelle del famoso giornalista, che ha fatto chiaramente capire di schierarsi dalla parte della Juventus in questa “soap opera” – per usare le parole di Allegri in conferenza – che è andata avanti per tutta l’estate.