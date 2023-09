Napoli, Garcia deluso: “Ecco cosa abbiamo fallito”, tifosi spiazzati

Il Napoli vince ed a tratti convince pure contro il Braga, riuscendo a conquistare, anche se in maniera fortunosa, i primi tre punti in questa nuova stagione in Champions League. La serata lusitana dei campioni d’Italia non è iniziata però nel migliore dei modi, considerato l’infortunio che ha colpito Amir Rrahmani, sulle cui condizioni ha fatto il putto nel post partita proprio Rudi Garcia.

Non solo questo, nonostante la vittoria l’allenatore del Napoli non si è detto essere totalmente soddisfatto della prestazione dei suoi. Più nello specifico, nel post partita dell’Estadio Municipal di Braga, l’ex Al-Nassr ha addirittura parlato di “fallimento“, spiegando in cosa i suoi ragazzi hanno peccato stupendo tutti i tifosi.

Garcia nel post partita: “Napoli, ecco in cosa abbiamo fallito”

Il Napoli esce vittorioso dall’Estadio Municipal di Braga, agguantando in testa alla classifica del girone di Champions League il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Dopo un primo tempo importante, gli uomini di Rudi Garcia hanno abbassato la guardia nella ripresa facendosi riacciuffare dai padroni di casa per poi vincere questa partita grazie ad un autogol.

Nella vittoria il Napoli dunque continua a non convincere del tutto, neanche allo stesso allenatore, che nel parlare della prestazione dei suoi ragazzi nel post partita ha usato un termine che ha decimante spiazzato i tifosi partenopei.

Ai microfoni di Infinity Rudi Garcia ha addirittura parlato di fallimento rifacendosi ad una serie di situazioni in particolare. L’allentare del Napoli ha infatti spiegato ciò dicendo che: “Abbiamo fallito troppe palle gol. Menomale che la fortuna ci ha assistiti. Tutto sommato, devo dire la verità, siamo stati bravi, anche perché abbiamo reagito con carattere al pareggio del Braga, che ci avrebbe potuto spezzare le gambe“.

Napoli, Garcia sbraita nel post partita: “Non inventate cose”

Al momento del vantaggio del Napoli, le telecamere hanno ripreso l’esultanza di Rudi Garcia, caratterizzata da un velo di tensione che non ha permesso all’allenatore azzurro di sprigionare al meglio la sua gioia.

Questo almeno è quello che si è intravisto, ma nel post partita Garcia ha messo a tacere, ancor prima cha nascessero, le polemiche dicendo: “Non inventate cose, anche perché non siete nella mia testa e non sapete cosa ho provato in quel momento”.

L’allenatore del Napoli si è poi soffermato anche sulle prestazioni di Kvara ed Osimhen dicendo: “Kvara? Gli serve minutaggio per entrare ancora più in condizione. Osimhen? Ha giocato bene, lottando su ogni singolo pallone”.

Garcia fa il punto sull’infortunio di Rrahmani: la nota del Napoli

Nel post partita Garcia ha ovviamente parlato anche di Amir Rrahmani, soffermandosi non tanto sulle sue condizioni ma dicendo: “Non ci dimentichiamo che Amir è stato costretto ad uscire ed ho bruciato uno slot di cambi. Non è facile gestire una partita quando succedono cose del genere”.

A fare il putto sull’infortunio del difensore kosovaro è stato lo stesso Napoli, che dopo la partita ha fornito una prima diagnosi sul problema parlando di risentimento muscolare alla coscia destra.