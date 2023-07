4 punti di penalizzazione: il club italiano riduce la pena

Arrivano aggiornamenti sul fronte della Giustizia Sportiva che riguardano i casi di Serie A e Serie B nel mondo del calcio italiano, perché ora c’è una nuova notizia che potrebbe già cambiare la classifica.

In vista del prossimo anno qualcosa potrebbe cambiare e far iniziare una squadra italiana con una penalità che costringerà la società a dover iniziare rincorrendo le avversarie per ottenere i risultati sperati.

Ci sono state tante situazioni particolari quest’anno in Serie A e in Serie B, ora potrebbe cambiare tutto in vista delle prossime settimane che riguardano un club in particolare.

Penalizzazione al club italiano: cambia la classifica

Ci sono delle importanti novità che riguardano il futuro del calcio italiano, perché la classifica del campionato potrebbe variare in vista del prossimo anno. Ci sono delle notizie che riguardano le scelte che verranno fatte dalla Giustizia Sportiva nei confronti della società che potrebbe essere sanzionata e punita in maniera importante in vista della nuova stagione. Ci sono state delle date di scadenza non rispettate e per questo motivo tutto potrebbe cambiare adesso.

Saranno settimane importanti le prossime, perché il club sta progettando la nuova stagione dopo un’annata difficile e vuole avere chiarezza su cosa accadrà in vista del prossimo anno e da che tipo di classifica si partirà. La Serie A e la Serie B sono state coinvolte quest’anno con tante squadre punite con punti di penalizzazioni per questioni diverse tra loro. Adesso anche il prossimo anno potrebbe partire con una penalità.

Tra le squadre che possono avere una penalizzazione in punti c’è la Sampdoria per il prossimo campionato di Serie B dopo che è stata appena retrocessa dalla Serie A ed è riuscita a salvarsi da un fallimento last minute che sembrava ormai annunciato.

Caso Sampdoria: 4 punti di penalizzazione richiesti

La Sampdoria riparte da Andrea Pirlo in Serie B con un nuovo progetto ambizioso dei nuovi proprietari che hanno evitato il fallimento del club ligure. Ma alcune scadenze non sarebbero state rispettate, per questo motivo ora è stata richiesta una penalizzazione di 4 punti alla Sampdoria per la classifica di Serie B della prossima stagione.

Da capire come andrà ad evolversi questa vicenda, perché i mancati pagamenti delle ritenute Irpef e dei contributi Inps entro la scadenza del 30 maggio hanno creato questa situazione: la Sampdoria rischia 4 punti di penalizzazione. Bisognerà attendere ancora qualche giorno per scoprire come andrà a finire.

Penalizzazione Sampdoria: 2 punti tolti, il motivo

Ma in casa Sampdoria c’è fiducia che la penalizzazione sarà dimezzata a 2 punti in classifica. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Sampdoria potrà contare su un problema tecnico che aveva causato il rinvio della deadline per il pagamento degli stipendi.