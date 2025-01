Inter, rivoluzione a centrocampo: subito 3 acquisti

Possibile e clamoroso colpo di scena in casa Inter ora che si guarda al futuro, perché c’è la concreta possibilità che la società possa pensare di rivoluzionare tutto subito.

Da diverso tempo si parla di quelli che sono alcuni problemi interni per la rosa nerazzurra e ora sembra che si possa percorrere la strada del cambiamento. Perché pare che proprio Simone Inzaghi in accordo con la società abbia dato il via libera a quelli che possano essere una serie di cambiamenti piuttosto importanti e doverosi.

Adesso ci sono delle notizie di calciomercato che riguardano quella che può essere la strategia del club milanese che pensa di cambiare tutto con acquisti e cessioni in casa Inter. Attenzione a quelle che possono essere le scelte in vista del futuro.

Occhio a quelli che possono essere di conseguenza anche grandi addii dalla rosa dell’Inter che può cambiare totalmente considerando che ci saranno dei movimenti importanti. Infatti, con dei nuovi acquisti arriveranno anche cessioni per l’Inter che vive un momento economico difficile da diversi anni.

Calciomercato Inter, 3 acquisti e 3 cessioni

Cambia tutto in casa Inter con una rivoluzione pronta da parte della società pronta a mandare via diversi giocatori e prenderne altri al loro posto. Ci sono ora degli aggiornamenti che riguardano quelle che possono essere le scelte importanti fatte dalla società che vuole chiudere diversi affari in maniera immediata per provare a cambiare le cose.

E’ da tempo che sono stati messi alla prova diversi giocatori e altri sembrano arrivati a fine ciclo, per questo motivo che ora si valutano dei cambiamenti da dover fare. Perché in questo momento c’è la possibilità che si possa arrivare all’immediata rivoluzione per l’Inter con cessioni e aquisti.

Non è facile rimpiazzare Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan e per questo motivo che ora dovrà lavorare tanto la società. Come riportato da Tuttosport il club è già a lavoro perché entro fine stagione l’Inter vuole rivoluzionare il centrocampo, via Frattesi (forse già a gennaio), Asllani e Zielinski.

Tutte le riserve dell’Inter saranno vendute e al loro posto pronti 3 nuovi acquisti. I nomi in cima alla lista sono quelli di Samuele Ricci del Torino, Petar Sucic della Dinamo Zagabria e il talento Nico Paz del Como che Inzaghi pensa di usare mezzala in stile Luis Alberto.