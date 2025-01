Milan, non solo Walker: ecco il colpo “alla Pulisic”

Il calciomercato del Milan ha preso un’accelerata improvvisa con la voglia di tornare a primeggiare, tra le prime quattro squadre del campionato.

Seppur vero che Napoli, Inter e Atalanta viaggiano in avanti, adesso il Milan vuole fare sul serio e oltre al colpo Walker, che percepirà circa 5 milioni d’ingaggio in rossonero e con separazione definitiva per Davide Calabria che si sfilerà ufficialmente la fascia di capitano dal braccio, ecco il colpo dagli Stati Uniti d’America.

Un colpo “alla Pulisic”, anche se si considera il club dal quale lo va a prelevare il Milan. Non è il Chelsea, ma è un ex Premier League oltre ad essere un calciatore in arrivo dal Borussia Dortmund, in Bundesliga.

Non solo Walker: un altro colpo del Milan a gennaio

Il Milan vuole risultare inarrestabile sul mercato di gennaio tant’è che dopo aver battuto la concorrenza di Inter e Juventus in Serie A, apprestandosi a chiudere per il colpo Kyle Walker dal Manchester City, ecco che è pronto a bissare il grande trasferimento in Italia.

Uno dei calciatori che tra l’altro era seguito anche dal Napoli per il dopo Kvara sulle corsie, potrebbe accasarsi al Milan.

I rossoneri, dopo aver concluso già un affare tra Musah e Pulisic, dagli USA, piazzano un altro colpo. Questa mattina è stato svelato il contatto, con tentativo di chiudere, per il talento del Borussia Dortmund che entro la fine del mese potrebbe apprestarsi a diventare un nuovo calciatore del Milan.

Calciomercato Milan: un altro colpo “alla Pulisic”

Un altro affare e colpo alla Pulisic, secondo quel che riguarda il calciatore dal Borussia Dortmund che, proprio come fu per Pulisic – è un ex del BVB -, finirebbe al Milan. Con la possibilità di rivedere Pulisic sulla trequarti o comunque come trequartista lo stesso giocatore dagli USA che arriva, ecco Giovanni Reyna al Milan. Secondo quanto fanno sapere da Il Corriere dello Sport, ci sarebbe stato un contatto con l’entourage di Giovanni Reyna.

I dettagli dell’affare del Milan dal BVB: c’è stato un contatto

C’è stato un contatto tra il Milan e l’entourage di Giovanni Reyna. Gli assistiti del calciatore statunitense, avrebbero avuto lo scorso mercoledì un confronto proprio con Furlani e Moncada, per capirne le possibilità sulla realizzazione dell’affare. Il Milan preparerebbe un’offerta al Borussia Dortmund di 10 o 12 milioni e non si spingerà oltre. Il motivo di una proposta così bassa, considerando l’importanza del giocatore? La scadenza, senza volontà di rinnovo, da parte dello stesso calciatore.