Milan, fatta per altri 2 acquisti: li ha scelti Conceicao

La strada è ormai tracciata per quello che è il nuovo progetto del Milan che si è affidato totalmente nelle mani di Sergio Conceicao che ora porta anche gente nuova in rosa.

Era già chiaro che con il calciomercato di gennaio il Milan avesse spinto per nuovi acquisti visto che è appena arrivato l’allenatore portoghese dopo l’esonero di Fonseca. Ancor di più dopo che Conceicao ha vinto la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita ridando al Milan un trofeo, entusiasmo e anche una buona entrata dalla vittoria conquistata.

Adesso però c’è una mini rivoluzione in casa Milan con nuovi acquisti e cessioni che cambiano la squadra di Conceicao determinato a fare le cose in grande da subito. Da quando è arrivato in rossonero ha conquistato 3 vittorie (tutte in rimonta) e 1 pareggio.

Ora la società è disposta a seguirlo e ad accontentarlo, per questo motivo ci sono delle nuove voci che arrivano e riguardano le scelte che farà il club per lui. Con il Milan pronto a dare a Conceicao nuovi acquisti importanti.

Calciomercato Milan: nuovi acquisti per Conceicao

Proprio nelle ultime ore è arrivato l’annuncio di quello che è un grande colpo come Walker dal Manchester City che ha accettato il Milan, ma non sarà l’unico colpo della società rossonera che è pronta a piazzarne subito altri due anche subito nei prossimi giorni.

Infatti, in questo momento la società sta lavorando su più fronti perché il club rossonero ha di fatto concluso l’accordo per arrivare all’acquisto di Walker ma ha mollato Rashford dopo evidenti problemi in merito alle cifre per il suo ingaggio.

Adesso il Milan sta per chiudere il prestito di Joao Felix che rispetto all’attaccante inglese ha uno stipendio molto più basso. Dopo di lui saranno avviate le trattative anche per un altro colpo per i rossoneri.

Tutto pronto per quello che sarà un triplo arrivo in casa Milan con gli acquisti di Walker, Joao Felix e si punta Mosquera in difesa, il giovane talento 20enne del Valencia che piace tanto a Conceicao, sembra che così possa arrivare poi il via libera per Tomori alla Juve. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.