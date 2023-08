Inter, sacrificio per colpa di Inzaghi: l’hanno venduto in Serie A

Il calciomercato dell’Inter è ancora molto vivo e sta portando ulteriori novità proprio in queste ore: c’è stato un sacrificio importante.

I nerazzurri hanno iniziato benissimo la stagione con una vittoria contro il Monza che ha messo in risalto tutte le qualità della squadra di Simone Inzaghi e anche dei nuovi acquisti. Ma la rosa del tecnico nerazzurro non è ancora completa e sarà fondamentale risolvere ogni problema prima della fine di agosto. Ci sono ancora dei calciatori da cedere e altri da acquistare per rendere felice l’allenatore nerazzurro.

Simone Inzaghi ha fatto la lista dei nomi che non intende più allenare e la società sta cercando di cedere quei calciatori per poi acquistare i sostituti.

Calciomercato Inter, sacrificio UFFICIALE: se ne va

L’Inter è alle prese con gli ultimi giorni di calciomercato e intende costruire una rosa sempre più forte. Ora l’obiettivo è quello di sbaragliare la concorrenza e riuscire a vincere nuovamente lo Scudetto per apporre la seconda stella sullo stemma. Simone Inzaghi ha voglia di tornare a trionfare per competizioni molto complesse e non solo per Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

La rosa dell’Inter è già stata sfoltita a dovere ma mancano ancora dei colpi in uscita da piazzare per riuscire a ritenersi completamente soddisfatti.

La società ha appena ufficializzato l’addio di un altro calciatore importante ed è il vero e proprio sacrificio di mercato dell’Inter.

Inter, addio di Fabbian: resta in Serie A

L’Inter perde Giovanni Fabbian. Il centrocampista italiano è stato protagonista di un’ottima stagione in Serie B lo scorso anno e ha attirato gli occhi di tante squadre importanti. L’Inter lo stava cedendo all’Udinese nello scambio che avrebbe portato Lazar Samardzic in nerazzurro. Poi l’affare non si è mai fatto e anche il centrocampista aveva lasciato il suo futuro in bilico.

La sua cessione, invece, è diventata ufficiale proprio in queste ore. Inter e Bologna hanno trovato l’accordo per la cessione a titolo definitivo di Fabbian in rossoblù. Il classe 2003 è stato ufficializzato proprio pochi minuti fa dal club emiliano e non è da escludere una sua convocazione nella gara d’esordio contro il Milan.

Con Thiago Motta potrebbe diventare subito importante e prendersi un posto da titolare in Serie A dopo pochi anni di carriera.

Inter, perso Fabbian a titolo definitivo: è un rimpianto?

La cessione di Fabbian al Bologna ha fatto storcere il naso ai tifosi dell’Inter. Potrebbe essere il nuovo rimpianto della società nerazzurra che già in passato ha perso tanti calciatori giovani e rischia di far ripetere la storia.

Inzaghi ha deciso di non puntare su Fabbian per la sua Inter e la società ha deciso di cederlo a titolo definitivo. La cessione è avvenuta a 5 milioni di euro ma nell’accordo c’è una clausola di recompra a 12 milioni.